Alcune indiscrezioni hanno fornito nuove informazioni sulla prossima linea top gamma di Samsung: Galaxy S23.

fonte: 91mobile

È già da diverso tempo che la prossima linea top gamma di Samsung fa parlare di sé. Solo pochi giorni fa, ad esempio, erano trapelati i risultati (non particolarmente incoraggianti) di alcuni benchmark che avevano per protagonista proprio Galaxy S23. Oggi i nuovi device Samsung tornano a far parlare per un altro motivo: grazie al trapelare di materiale pubblicitario è infatti possibile sapere quali saranno le colorazioni proposte e alcune informazioni sulla batteria. Sono inoltre trapelate informazioni sul software e sulla User Interface.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico i poster promozionali hanno permesso di venire a sapere che Galaxy S23 verrà commercializzato di base in due colorazioni diverse: bianco e nero. Per due dei tre modelli sarà inoltre disponibile (almeno) una terza opzione: rosa per il modello Galaxy S23+ e verde per Galaxy S23 Ultra. Pur mancando informazioni specifiche per Galaxy S23 si può ipotizzare che, essendo una versione compatta di Galaxy S23+ ne condividerà le opzioni sia in termini di specifiche principali che di colorazioni offerte.

⭕️It seems to me that Samsung focused more on the S23/S23+ than the S23 Ultra Battery S23 3900mAh 25W

Battery S23+ 4700mAh 45W

Battery S23 Ultra 5000mAh 45W pic.twitter.com/tEcthiPD1D — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 26, 2022

E a proposito di specifiche tecniche il leaker Ahmed Qwaider ha fornito alcune interessanti informazioni. Secondo quanto riportato i tre device avranno una luminosità massima di 1.750 nit: da notare che il modello top della serie non avrà quindi uno schermo più performante dello scorso anno sotto questo punto di vista. Ahmed Qwaider fa inoltre sapere che Galaxy S23 monterà una batteria da 3.900mAh con ricarica rapida a 25 Watt, mentre Galaxy S23+ ne avrà una da 4.700mAh con ricarica a 45 Watt e Galaxy S23 Ultra una da 5.000mAh con ricarica a 45 Watt. Tutti e tre i modelli disporranno poi di una fotocamera anteriore da 12 MP con autofocus dual pixel.

E sempre a proposito di indiscrezioni, è ormai certo che la gamma Galaxy S23 presenterà la One UI 5.1, una versione migliorata e rivista di quella da poco arrivata sui prodotti della casa coreana. Non solo, stando al tweeter SamSWUpdate, la nuova interfaccia sarebbe già in fase di test avanzato da almeno due settimane, corredando l’informazione con il numero seriale della build.