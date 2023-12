Samsung Galaxy Tab S9, così si fa un tablet Android | Recensione

Il Samsung Galaxy Tab S9 è il tablet di base della proposta premium dell'azienda sudcoreana. Nonostante sia il più piccolo e leggero della gamma non sacrifica le specifiche hardware che rendono impareggiabile l'offerta del brand.

Perfetto per chi ha a cuore l'intrattenimento, si dimostra estremamente valido anche per chi vuole lavorare o studiare in mobilità soprattutto grazie all'inclusione della S Pen in confezione e alla presenza di una marea di funzionalità software uniche nel panorama dei tablet Android.

Sottile non significa fragile

Il Samsung Galaxy Tab S9 si presenta esteticamente simile al suo predecessore, il Tab S8, mantenendo la raffinata combinazione di vetro e alluminio che caratterizza la maggior parte dei tablet degli ultimi anni. Questa scelta di design, seppur consolidata, conferisce al dispositivo un aspetto elegante, con una cornice e retro in alluminio e spigoli angolari che richiamano le linee di recenti iPad di Apple. La leggerezza di soli 498g e lo spessore di 5,9mm contribuiscono a rendere il Tab S9 maneggevole e facilmente trasportabile, ideale sia per l'uso quotidiano che per il trasporto in uno zaino senza ingombrare eccessivamente.

Se tenuto in verticale, troviamo nella parte inferiore una porta USB Tipo-C e due altoparlanti, mentre altri due si collocano nella parte superiore per garantire un'esperienza audio di alta qualità. I controlli del volume e il pulsante di accensione sono posizionati lungo il lato destro. Tuttavia, è evidente che il Tab S9 è progettato per l'uso in orizzontale, come indicato dalla posizione della fotocamera frontale sul lato più lungo del tablet, ottimale per le videochiamate. L'esistenza di una cover con tastiera che trasforma il tablet in una specie laptop rafforza questa affermazione.

Un elemento innovativo nel design del Tab S9 è la resistenza all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP68, cosa che lo rende l'unico tablet mainstream sul mercato a offrire tali elevati livelli di protezione (assieme agli altri prodotti della serie Tab S9). Sebbene questa certificazione offra una sicurezza aggiuntiva, suggeriamo comunque di evitare l'uso del tablet in ambienti sabbiosi come la spiaggia, mentre a bordo piscina potrebbe essere un compagno ideale per la lettura.

Non c'è laptop che regga il confronto

Il display da 11 pollici del Samsung Galaxy Tab S9 standard si distingue come la scelta ottimale all'interno della linea Tab S9. Trovando un equilibrio tra portabilità e usabilità, offre dimensioni più maneggevoli rispetto al più grande Tab S9 Plus da 12,4 pollici e al sostanzioso Tab S9 Ultra da 14,6 pollici. Questo rende il dispositivo notevolmente più facile da tenere in mano e da utilizzare anche a letto o distesi sul divano.

Il Galaxy Tab S9 si dimostra più che sufficientemente grande per svolgere diverse attività, in particolare con la S Pen in dotazione. Sia che si tratti di prendere appunti, scarabocchiare o fare altre attività creative, il display offre uno spazio di lavoro comodo e denso di informazioni.

La differenza significativa tra il Tab S8 e il nuovo Tab S9 diventa immediatamente evidente quando si accende il display. Il Tab S9 sfrutta la tecnologia Dynamic AMOLED 2X di Samsung, un notevole miglioramento rispetto al display IPS LCD del suo predecessore. Questo miglioramento si traduce in uno schermo più luminoso, più colorato e con neri più profondi.

In pratica, il display del Tab S9 è a dir poco straordinario. La sua luminosità consente un uso confortevole all'aperto, anche se mostra diversi riflessi, mostrando colori vividi particolarmente evidenti quando si visualizzano contenuti HDR (il Tab supporta lo standard HDR10+). L'inclusione di una frequenza di aggiornamento massima 120Hz migliora l'esperienza complessiva dell'utente, offrendo transizioni più fluide in ogni situazione, dallo scorrimento sui social al gaming. Sebbene sia apprezzabile la possibilità di passare a una frequenza di aggiornamento di 60Hz per preservare la batteria, sarebbe stato decisamente più apprezzato l'utilizzo di un pannello LTPO in grado di scalare dinamicamente fino a 1Hz in modo ma ridurre i consumi, anche se in questo caso questo compromesso è poco evidente nell'uso quotidiano.

Detto questo, il display di Galaxy Tab S9 è sicuramente migliore di quello di qualsiasi laptop si possa acquistare alla stessa cifra, superando in qualità anche diversi portatili decisamente più costosi. Se il vostro primo interesse è la visione di contenuti multimediali come foto e video, ha di certo una marcia in più rispetto ad un notebook.

Un notevole vantaggio del Tab S9 rispetto alla concorrenza, in particolare alla collezione iPad di Apple, è l'inclusione gratuita della S Pen all'interno della confezione. Lo stylo si rivela un compagno pratico, consentendo disegni e appunti rapidi sull'ampio display da 11 pollici, anche quando il dispositivo è spento. La sua compatibilità con app come Goodnotes ne aumenta la versatilità e funge anche da pulsante di scatto per i selfie di gruppo.

La S Pen si distingue anche per il veloce tempo di risposta di 2,8ms, migliore persino alla penna Apple Pencil 2. Tuttavia, unico neo del sistema, la penna si aggancia magneticamente al retro del tablet per il trasporto e la ricarica, ma ciò può causare il suo distacco accidentale quando il tablet è collocato in uno zaino, compromettendo inoltre la stabilità del tablet quando appoggiato su un tavolo. In alcuni casi è comodo avere il tab leggermente sollevato mentre lo si usa, tuttavia consigliamo l'acquisto di una cover per migliorare notevolmente l'esperienza.

Davvero molto apprezzato il lettore di impronte digitali ottico integrato nel display, il quale risulta decisamente pratico per lo sblocco veloce del dispositivo. Una volta registrati indici e pollici di entrambe le mani abbiamo trovato immediato l'utilizzo del tablet indipendentemente dal suo orientamento. Samsung poteva utilizzare un più sicuro lettore ad ultrasuoni come quello presente sui suoi smartphone di fascia alta, ma sinceramente crediamo che la velocità, la precisione e la sicurezza di questa variante siano più che sufficienti.

Il più veloce sul mercato

Il Samsung Galaxy Tab S9 rivendica con orgoglio il titolo di tablet Android più potente attualmente disponibile assieme ai suoi fratelli.

Ciò che lo distingue è l'integrazione del chipset personalizzato Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, lo stesso che si trova nel Samsung Galaxy S23 Ultra. Abbinato a una sostanziosa dotazione di 8 o 12 GB di RAM e a opzioni di archiviazione che arrivano fino a 256GB, il Tab S9 monta essenzialmente come una variante di Snapdragon 8 Gen 2 con una velocità di clock della CPU più elevata e un core della GPU aggiuntivo per le massime prestazioni.

Sia nell'uso pratico che nei test di benchmark sintetici, il Galaxy Tab S9 supera tutti gli altri tablet che abbiamo provato in questo 2023. Sebbene non riesca a raggiungere le velocità di benchmark dell'iPad Pro con M2, una realtà non sorprendente data la rinomata potenza di elaborazione dei chip Apple, il Tab S9 gestisce senza problemi diverse attività, da quelle occasionali come la navigazione e lo scorrimento dei social media a quelle più impegnative come i giochi più pesanti e l'editing video.

Durante le lunghe sessioni di gioco, in cui titoli come Genshin Impact e Diablo Immortal sono stati eseguiti con impostazioni grafiche massime, il Tab S9 ha mantenuto una solida esperienza di 60 fps, non mostrando alcun lag o stuttering percepibile anche dopo un gioco prolungato. Queste prestazioni grafiche di alto livello non sono solo vantaggiose per gli appassionati di giochi, ma promettono anche un processo di editing e rendering rapido per i creativi in mobilità.

Nel corso degli stress test il Galaxy Tab S9 ha dimostrato di limitare le proprie prestazioni sul lungo periodo per evitare surriscaldamenti. Ad ogni modo, anche dopo il throttling, si è dimostrato alla pari con la potenza massima disponibile sui modelli concorrenti, il che è tutto dire.

Geekbench 6

AnTuTu AiTuTu 3Dmark

Single core Multi core - - Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Samsung Galaxy Tab S9 2028 5353 1458173 3941517 3771 (22,58 fps) 3842 - 2274 (59,2%) Maxed Out! - Lenovo Tab Extreme 1626 4299 1116602 1453165 2342 (14,00 fps) 2340 - 2325 (99,4%) 7643 (45,80 fps) 7657 - 7548 (98,6%) Oppo Pad 2 1078 3327 924508 1460499 2374 (14,20 fps) 2373 - 2311 (97,3%) 7509 (45,00 fps) 7503 - 7344 (97,9%) OnePlus Pad 1087 3324 862549 1446810 2370 (14,30 fps) 2371 - 2309 (97,4%) 7518 (45,00 fps) 7503 - 7344 (97,9%)

Il formidabile chipset è completato da altri componenti di livello superiore, tra cui il Wi-Fi 6e e il Bluetooth 5.3. Optando per il modello con connettività cellulare, leggermente più costoso, si ottiene l'accesso al 5G. Questa caratteristica non solo garantisce velocità di internet per la produttività in movimento, ma facilita anche le esperienze di gioco cloud in presenza di buona copertura della rete.

Sebbene il Samsung Galaxy Tab S9 eccella sotto vari aspetti dal punto di vista hardware, la sua incursione nel regno delle fotocamere per tablet sembra più pragmatica che innovativa. Dopo tutto, l'idea di scattare foto con un tablet potrebbe non essere una priorità per la maggior parte degli utenti.

Il Tab S9 adotta una singola fotocamera primaria da 13MP sul retro, integrata da un flash LED, e una fotocamera frontale da 12MP. È interessante notare che la fotocamera anteriore si distingue da quella del più avanzato S9 Ultra, il quale vanta una doppia fotocamera principale e una ultrawide, adatta a riunioni o presentazioni video di gruppo.

La fotocamera frontale del Tab S9 convince per la sua capacità di catturare immagini dettagliate per le video chat. Tuttavia, non è all'altezza dei migliori smartphone. Sebbene questa limitazione non rappresenti un ostacolo per la maggior parte degli utenti, è da notare che si tratta di una soluzione migliore di quella adottata dalla maggior parte dei laptop in commercio.

La fotocamera posteriore si rivela sufficiente per attività occasionali, come la scansione di documenti o per l'uso in applicazioni di realtà mista.

Per quanto riguarda la registrazione video, il Tab S9 impone delle limitazioni rispetto alle sue controparti smartphone, limitando l'acquisizione video a 30 fps, indipendentemente dalla risoluzione 1080p o 4K. Sebbene questo non rappresenti uno svantaggio significativo per gli utenti occasionali, chi è abituato a opzioni video più flessibili potrebbe trovare questa restrizione abbastanza fastidiosa, considerando che il SoC è perfettamente capace di gestire flussi video migliori.

L'autonomia è buona ma il caricabatterie dovete mettercelo voi

Il Samsung Galaxy Tab S9, nonostante la sua potenza, dimostra di avere una buona autonomia grazie all'inclusione di una cella da ben 8400mAh.

Grazie alla sinergia tra un display ad alta efficienza energetica in grado di regolare la frequenza di aggiornamento in base all'utilizzo e l'efficiente chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, il Tab S9 offre una notevole longevità. Durante il mio utilizzo, ho scoperto che potevo facilmente estendere la durata della batteria del tablet a circa una settimana prima di dover ricorrere al caricabatterie. Questo modello di utilizzo prevede 1-2 ore di attività quotidiane su app come Instagram, Facebook, Netflix e controlli occasionali della posta elettronica in Gmail, con tempi di standby robusti tra una sessione e l'altra. Ovviamente, quando si spinge il chip con l'editing video o nei giochi, l'autonomia cala conseguentemente.

Per una comprensione più concreta, il Tab S9 ha mostrato un consumo della batteria del 7% durante un'ora di riproduzione di Netflix HDR.

Nel nostro benchmark eseguito con PCMark Work 3.0 Battery al 50% di luminosità del display ha ottenuto un rispettabile punteggio di 8:22h.

Quando arriva il momento di ricaricare la batteria, il Galaxy Tab S9 supporta la ricarica rapida a 45W. Tuttavia, vale la pena notare che il caricabatterie in grado di fornire questa velocità non è incluso nella confezione, richiedendo agli utenti di usare un alimentatore da 45W (o superiore) acquistato separatamente per ottenere prestazioni di ricarica ottimali.

Sebbene non sia in grado di eguagliare le capacità di ricarica rapida del OnePlus Pad con la sua ricarica rapida a 67W, la velocità di ricarica del Tab S9 è sorprendentemente competitiva e permette agli utenti di riprendere l'utilizzo in un tempo ragionevole.

Il miglior software per tablet di sempre

Il Samsung Galaxy Tab S9 è già stato aggiornato ad Android 14 con l'interfaccia utente One UI 6.0, la stessa che troviamo in questo momento sugli smartphone e sui pieghevoli top di gamma dell'azienda.

Distinguendosi con un'abbondanza di app del brand precaricate, da Samsung Browser a Samsung Health, l'esperienza è fortemente orientata verso l'ecosistema Samsung.

Per chi è abituato all'interfaccia di Samsung, la transizione sarà probabilmente più semplice rispetto ad altre skin Android come MagicUI di Honor e MIUI di Xiaomi. Il layout è simile a quello degli smartphone, la logica alla base rimane intatta, rendendo l'adattamento più immediato.

Samsung dimostra il suo impegno nell'ottimizzare l'esperienza tablet. Tra le funzionalità degne di nota troviamo una dock simile a quella dell'iPad nella parte inferiore del tablet, che mostra i collegamenti alle app utilizzate di recente e consente di aprire il launcher delle app da qualsiasi punto del sistema operativo, migliorando il multitasking e l'apertura delle app sia in schermo diviso che in finestra.

Pur affrontando alcuni problemi specifici del tablet, il Tab S9 non risolve completamente un problema fondamentale dei dispositivi Android dal grande display: il supporto incoerente delle app, soprattutto in orientamento orizzontale. Alcune popolari applicazioni Android possono apparire distorte o rifiutarsi del tutto di funzionare (i social sono l'esempio più lampante).

Samsung merita un elogio per il suo solido impegno nel supporto software a lungo termine. Nonostante il recente annuncio di Google di ben 7 aggiornamenti del sistema operativo per i Pixel 8 abbia alzato l'asticella, Samsung promette comunque quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, posizionando il Tab S9 in modo che possa rimanere aggiornato fino ad Android 17, rendendolo una delle opzioni più durature nel mercato dei tablet Android.

Al momento è l'unico tablet disponibile nel nostro mercato che è già stato aggiornato ad una versione stabile di Android 14, il che dimostra anche la rapidità con cui Samsung rilascia i propri aggiornamenti.

Uno dei punti di forza del software di Samsung è sicuramente DeX, ovvero la trasformazione dell'interfaccia in una versione molto simile a quella che possiamo trovare su un laptop convenzionale. Sebbene il modo più comodo per sfruttare questa funzionalità rimanga l'acquisto della cover ufficiale con tastiera, anche collegare un hub USB con mouse, tastiera e display esterno fornisce lo stesso risultato. Per chi decide di utilizzare il Tab S9 come una soluzione per il lavoro in mobilità, si tratta di una caratteristica irrinunciabile.

Samsung ha anche lavorato sodo per portare su Android alcune applicazioni per tablet normalmente esclusiva dei dispositivi Apple, come Luma Fusion. Disponibile spesso a prezzo scontato sul Galaxy Store, l'alternativa del brand al Google Play Store, quest'app si presenta come la piattaforma migliore per l'editing di video multitraccia su Android. Non dovrebbe servire che Samsung spinga per il porting di queste app, ma il suo impegno va a beneficio di tutti gli utenti dell'ecosistema Google.

Conclusioni

Nello spettro della collezione Galaxy Tab S9, il modello standard emerge come la scelta ottimale per la maggioranza degli utenti, trovando un equilibrio tra caratteristiche premium e relativa convenienza. Il suo display da 11 pollici offre uno spazio di lavoro ideale per diverse attività, dalla visione di film immersivi alle attività creative con la S Pen, il tutto mantenendo un livello di portabilità che lo distingue dalle sue controparti più grandi, S9 Plus e S9 Ultra.

Sebbene il Tab S9 non presenti un salto rivoluzionario rispetto al suo predecessore, i miglioramenti introdotti, come il display Dynamic AMOLED 2X aggiornato, la resistenza alla polvere e all'acqua IP68 e il formidabile chipset Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy, lo posizionano collettivamente come uno dei migliori tablet Android disponibili. Ad ogni modo, vale la pena notare che, nonostante le sue impressionanti capacità, il Tab S9 non è all'altezza dell'eccezionale potenza di elaborazione esibita dall'iPad Pro M2 di Apple, anche se tali dispositivi hanno un prezzo decisamente maggiore ed il confronto potrebbe risultare poco corretto.

Per la maggior parte degli utenti, il Tab S9 soddisfa tutte le necessità in modo ammirevole. Purtroppo è però alle prese con una sfida comune ai produttori di tablet Android: il supporto delle applicazioni. Sebbene la maggior parte del catalogo del Play Store sia supportato, in un modo o nell'altro, rimane il problema persistente di alcune app che si rifiutano di aprirsi in orientamento orizzontale, un difetto notevolmente assente nella collezione di iPad di Apple.

Il Samsung Galaxy Tab S9 si distingue comunque come un tablet Android di qualità superiore, con un supporto software impareggiato.