Unpacked 2021, tutto ciò che è stato annunciato da Samsung all’evento

L’evento Unpacked 2021 di Samsung si è appena concluso e sono tantissime le novità annunciate, anche se in realtà non ci sono state troppe sorprese a causa dei leak che hanno preceduto questa giornata.

Scopriamo assieme cosa il colosso sudcoreano ha presentato al grande pubblico e quando potrete mettere le vostre mani sui nuovi Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Watch 4 e Buds 2!

Il mondo dei foldable ha due nuovi re

Erano entrambi i prodotti più attesi di questo Galaxy Unpacked e Samsung non ci ha delusi, i due nuovi foldable dell’azienda coreana sono finalmente ufficiali!

Samsung Galaxy Z Fold 3 arriva con un design più sottile e moltissime novità sia dal punto di vista della resistenza che dal punto di vista della tecnologia.

Per la prima volta in assoluto in un dispositivo di questo genere è infatti presente una certificazione contro l’ingresso di acqua e polvere IPX8, mentre il vetro UTG di protezione del display pieghevole è stato migliorato ulteriormente. Il phablet foldable ora supporta l’input tramite S-Pen mentre è stata utilizzata per la prima volta in un prodotto Samsung una fotocamera nascosta sotto il display.

Anche lo smartphone con design a conchiglia e display pieghevole è stato rinnovato. Samsung Galaxy Z Flip 3 (l’azienda ha saltato la seconda generazione per allinearsi al modello più grande) arriva anch’esso con uno spessore ulteriormente diminuito da chiuso rispetto al modello passato e la certificazione IPX8.

Novità molto gradita è la possibilità di acquistarlo in una grandissima varietà di colori diversi mentre il display esterno è stato ingrandito per poter visualizzare più informazioni che mai, uno dei punti più criticati della vecchia generazione di Z Flip.

I primi smartwatch con Wear OS Powered by Samsung

È così che durante l’evento di presentazione dei nuovi wearable Samsung ha chiamato il nuovo sistema operativo creato in collaborazione con Google e che vede la fusione tra WearOS e Tizen. Il software, che sarà personalizzato con l’interfaccia One UI Watch, farà il proprio debutto proprio con Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic.

Oltre alla possibilità di scegliere tra due design distinti e tra due dimensioni della cassa, Galaxy Watch 4 sarà disponibile anche in una versione LTE dotata di eSIM assieme alla classica Bluetooth per un totale di ben 8 varianti tra cui decidere. Con processori, memorie e display rinnovati oltre che un’autonomia promessa di fino a 40 ore, sicuramente vale la pena dare un’occhiata a questi nuovi wearable del brand che arrivano sul mercato a prezzo ridotto se paragonati ai modelli che li hanno preceduti.

Una nuova generazione di auricolari con ANC

I Samsung Galaxy Buds 2 sono i nuovi auricolari con cancellazione attiva del rumore, secondo l’azienda i più piccoli e leggeri che abbiano mai realizzato fino ad ora.

Samsung ha incluso in questi auricolari in-ear due driver dinamici che si occupano rispettivamente di diverse frequenze in modo da bilanciare il suono con alti cristallini e bassi profondi e ricchi. Il sistema ANC è in grado secondo l’azienda di eliminare fino al 98% del rumore circostante ed è presente una modalità trasparenza regolabile su tre diversi livelli.

I due microfoni esterni e il singolo microfono interno assieme alla VPU (Voice Pickup Unit) garantiscono anche una maggiore chiarezza della voce durante le telefonate.

I Galaxy Buds 2 hanno una latenza ridotta rispetto ai modelli precedenti e tramite l’applicazione Galaxy Wearable è possibile effettuare un test per capire quale dei tre gommini in dotazione sono più adatti al vostro orecchio. È presente una modalità di auto-switch che si collega automaticamente al dispositivo Galaxy con cui li state accompagnando e le varie impostazioni dell’ANC e delle gesture sono disponibili anche tramite l’app per laptop e per il nuovo Wear OS sui Galaxy Watch 4.

È possibile mettere le proprie mani su Samsung Galaxy Buds 2 a partire dal 27 agosto al prezzo di 149 euro. Tuttavia, pre-ordinando gli auricolari da oggi 11 agosto fino al 5 settembre, a chi deciderà di effettuare l’acquisto verrà erogato un buono dal valore immediato di 50 euro. Le colorazioni disponibili sono Black, White, Olive Green e Lavender.