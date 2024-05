Samsung Galaxy Watch7 Ultra e Watch FE potrebbero debuttare assieme ai nuovi pieghevoli

Secondo le ultime fughe di notizie da parte del leaker affidabile Evan Blass, conosciuto sui social come Evleaks, Samsung sta pianificando il lancio di una serie di nuovi dispositivi, tra cui spiccano due inediti modelli di smartwatch: il Galaxy Watch FE e il Galaxy Watch7 Ultra. Questi nuovi prodotti promettono di arricchire ulteriormente l'offerta già vasta della serie Galaxy Watch, che rimane tra le più apprezzate nel mercato degli indossabili.

Il Galaxy Watch FE, identificato con il numero di modello SM-R861 nelle recenti liste della FCC, sembra essere una versione iterativa del popolare Galaxy Watch4, la cui designazione era SM-R860. Questo modello potrebbe anche essere lanciato come Galaxy Watch4 (2024), conformemente a quanto suggerito da precedenti rumors.

Da parte sua, il Galaxy Watch7 Ultra potrebbe rappresentare una nuova denominazione per le varianti più esclusive della serie, precedentemente etichettate come Classic o Pro. Con la decisione di adottare il termine "Ultra", Samsung sembra puntare a posizionarsi direttamente in concorrenza con l'Apple Watch Ultra, anche se rimane da vedere quali migliorie giustificheranno il cambiamento di nome rispetto alle versioni precedenti. Si vocifera inoltre che Samsung stia lavorando a un nuovo smartwatch con schermo quadrato, il che potrebbe aggiungere un elemento di novità significativo per i fan del brand.

Oltre ai modelli di smartwatch, Evan Blass ha rivelato che Samsung è al lavoro su altri dispositivi, inclusi i Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro, oltre all'attesissimo Galaxy Ring. Inoltre, sono previsti i nuovi foldable Galaxy Z Fold6 (Q6) e Galaxy Z Flip6 (B6).

Nonostante l'assenza di menzioni esplicite a un possibile modello Ultra per il Galaxy Z Fold6, la lista di prodotti imminenti suggerisce che Samsung sta continuando a espandere e diversificare la sua offerta di dispositivi high-tech. Ulteriori dettagli emergeranno probabilmente grazie a future fughe di notizie o annunci ufficiali da parte dell'azienda.