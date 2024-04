Samsung Galaxy Z Fold6, Flip6 e Ring: spunta la possibile data di presentazione

Secondo recenti notizie, Samsung si sta preparando per il suo prossimo evento Galaxy Unpacked, che dovrebbe tenersi il 10 luglio a Parigi. L'evento precede strategicamente l'inizio delle Olimpiadi estive del 2024, previste per il 26 luglio. Fonti attendibili suggeriscono che Samsung utilizzerà questo palcoscenico per svelare la sua ultima gamma di dispositivi, tra cui gli attesissimi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Il punto focale dell'evento dovrebbe essere l'introduzione di tre nuovi smartphone pieghevoli, una novità rispetto alla consueta presentazione di due modelli da parte di Samsung. Tra questi ci sarebbe la variante "Ultra" del Galaxy Z Fold6, per il quale si vocifera la presenza di miglioramenti hardware e un prezzo superiore. Tuttavia, le fonti indicano anche una potenziale restrizione per i mercati in cui questo particolare modello sarà venduto.

Ad accompagnare gli smartphone pieghevoli c'è il probabile debutto del nuovo indossabile di Samsung, il Galaxy Ring. Posizionato come un dispositivo con funzionalità di fitness tracking, il Galaxy Ring mira a soddisfare i consumatori attenti alla salute che cercano una soluzione compatta ma completa per monitorare il proprio benessere.

Oltre a questi annunci principali, Samsung potrebbe sollevare anche il drappo rosso da altri progetti di cui si vocifera, come la serie Galaxy Watch7 e la linea Galaxy Tab S10. Si prevede che questi dispositivi offriranno miglioramenti iterativi rispetto ai loro predecessori.

Per finire, le speculazioni indicano un ritorno di Samsung nel mondo della tecnologia di realtà estesa (XR) con la potenziale presentazione del visore Samsung Galaxy XR.

Mentre la comunità tecnologica attende una conferma ufficiale da parte di Samsung, l'imminente evento Galaxy Unpacked promette un sacco di novità entusiasmanti per i fan del marchio. Con una serie di dispositivi rivoluzionari e tecnologie all'avanguardia all'orizzonte, il 10 luglio non arriverà mai abbastanza presto per gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo.