Fare di più senza aprire lo smartphone, Samsung cambierà il display esterno di Z Flip6?

Mentre il mondo tecnologico attende con impazienza il lancio di Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 di Samsung a luglio 2024, le recenti indiscrezioni di un noto informatore, @TheGalox_, hanno scatenato eccitazione e scetticismo tra gli appassionati. Mentre alcuni dettagli sono in linea con le aspettative, altri sembrano troppo ambiziosi per la solitamente prevedibile roadmap di Samsung.

Una delle rivelazioni più sorprendenti è il presunto aumento delle dimensioni dello schermo esterno del Galaxy Z Flip6. Il salto dello scorso anno dallo schermo da 1,9 pollici del Galaxy Z Flip4 a quello da 3,4 pollici del Galaxy Z Flip 5 è già stato un aggiornamento sostanziale. Tuttavia, @TheGalox_ suggerisce che il Galaxy Z Flip6 potrebbe essere dotato di un display esterno ancora più grande da 3,9 pollici. Questo sembra improbabile, soprattutto se si considerano i rendering trapelati che mostrano uno schermo identico a quello del predecessore.

Le voci di corridoio si susseguono anche per quanto riguarda la configurazione delle fotocamere del Galaxy Z Flip6, con l'ipotesi di una configurazione a doppia fotocamera da 50MP + 12MP sul retro. Mentre la fotocamera primaria da 50MP è in linea con le aspettative del settore, l'inclusione di Gorilla Glass Armor per lo schermo esterno fa sorgere qualche dubbio. Samsung ha sempre mostrato impegno nel migliorare la durabilità dei suoi dispositivi. Tuttavia, è plausibile ma difficile da credere che abbia introdotto una protezione così avanzata per il Galaxy Z Flip6.

@TheGalox_ ha un curriculum di leak non del tutto immacolato

Sotto il cofano, il Galaxy Z Flip 6 dovrebbe montare il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, mentre le indiscrezioni suggeriscono 12GB di RAM e un sistema di raffreddamento migliorato. Altre caratteristiche includono una batteria da 4.000mAh, una cerniera migliorata, un layout interno rivisitato e l'impressionante promessa di sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android.

È fondamentale avvicinarsi a queste indiscrezioni con cautela, poiché @TheGalox_ ha un curriculum di leak non del tutto immacolato. Mentre il processore Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, una configurazione di fotocamere da 50MP+12MP, uno schermo interno da 6,7 pollici e una batteria da 4.000 mAh sembrano plausibili, lo scetticismo sorge quando si considera un display esterno da 3,9 pollici, 12GB di RAM e protezione Gorilla Glass Armor.