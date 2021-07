Samsung One UI 4.0 e Android 12, annuncio ormai dietro l’angolo!

Sembra che Samsung questa volta si sia presa per tempo e voglia anticipare tutti nella presentazione della propria versione personalizzata di Android 12. Quella che per ora chiameremo ancora One UI 4.0, nome non ancora confermato, potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana!

La notizia arriva dal social network cinese Weibo, più precisamente dall’account dell’ormai famoso leaker Ice Universe (@UniverseIce su Twitter). Una traduzione del post scritto nella sua lingua madre sembra affermare che Samsung annuncerà la One UI 4.0 basata su Android 12 molto presto.

Non è chiaro se si tratta dell’annuncio della disponibilità di una prima Beta oppure se il post fa riferimento solamente ad una presentazione generale della skin. Ad ogni modo, se l’informazione dovesse rivelarsi accurata, l’azienda coreana si dimostrerebbe in anticipo sulla sua solita tabella di marcia.

Precedenti rumor indicavano come a giugno Samsung si fosse già messa al lavoro sullo sviluppo della One UI 4.0 basata su Android 12 per la gamma Samsung Galaxy S21. Al contrario, lo sviluppo di Android 11 per la famiglia Galaxy S20 è presumibilmente iniziato a fine luglio dello scorso anno e il programma beta per gli sviluppatori è stato aperto solo a settembre.

Google ha annunciato Android 12 a maggio, ne ha svelato tutti i dettagli durante il Google I/O e alcuni smartphone possono già provare una versione Beta del sistema operativo. La serie Galaxy S21 potrebbe ricevere l’aggiornamento entro dicembre, forse persino a novembre, se i lavori procedono veramente a questo ritmo.

È interessante notare che la finestra temporale di ottobre-novembre è stata vociferata anche per la Samsung Developer Conference (SDC), il convegno annuale dedicato agli sviluppatori organizzato dal brand.