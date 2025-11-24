Avatar di Ospite AR King #390 0
0
Bixby è ancora vivo? pensavo l'avessero sepolto tipo 3 anni fa
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Dev_Runner #313 0
0
Ma quindi ogni volta devo scegliere quale AI usare o fa da solo? perché se devo decidere io tanto vale tenere tutto com'è adesso
Questo commento è stato nascosto automaticamente.