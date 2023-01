A poche settimane dall’evento Galaxy Unpacked, continuano a susseguirsi rumor sulla possibile configurazione dei tre smartphone della serie flagship di Samsung. Il modello che più di tutti catalizza l’attenzione dei fan è quello Ultra, ovviamente, che – stando alle anticipazioni – potrà contare su un sensore fotografico davvero straordinario.

Stiamo parlando dell’appena annunciato sensore Samsung ISOCELL HP2 da 200MP, che tra gli altri ha anche il pregio di essere piuttosto compatto. Ciò recherebbe al flagship un doppio vantaggio: da un lato, Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe scattare foto di una qualità davvero alta; dall’altro, il design non ne risentirebbe, non avremmo quindi un obiettivo troppo grande o troppo sporgente.

Più nel dettaglio, Samsung ISOCELL HP2 ha un formato ottico da 1/1,3 pollici che racchiude 200 milioni di pixel da 0,6 micrometri. Può utilizzare il pixel binning per produrre immagini a 50MP e a 12,5MP e può anche acquisire video in 8K a 30 fps. Samsung assicura sulla qualità della tecnologia Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), in grado di gestire al meglio i colori in ambienti molto illuminati, evitando cioè che risultino sbiaditi.

A dire il vero, il sensore è ottimizzato per l’utilizzo in tutte le circostanze di luce, inclusi gli scenari scarsamente illuminati. A detta di Samsung, nemmeno la messa a fuoco avrebbe problemi, a prescindere dalle condizioni luminose più o meno favorevoli.

“Tutti i pixel del sensore sono dotati di funzionalità di messa a fuoco automatica. Inoltre, Super QPD utilizza un singolo obiettivo su quattro pixel adiacenti per rilevare le differenze di fase in entrambe le direzioni orizzontale e verticale. Questo apre la strada a una messa a fuoco automatica più precisa e rapida per gli utenti delle fotocamere installate sugli smartphone”.

Per sapere di più sulle potenzialità di questo sensore non ci resta che attendere il 1° febbraio, data prevista per il lancio di tre dei device più attesi dell’anno.