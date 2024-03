Scansionare documenti con lo smartphone? Da oggi si fa anche con Google Files

Gli utenti Android possono ora godere di una comoda novità grazie all'ultimo aggiornamento dell'app Files by Google, l'applicazione gratuita di gestione file integrata in alcuni dispositivi Android.

La notizia è stata diffusa qualche ora fa e promette di semplificare il processo di scansione di documenti, e immagini, direttamente tramite l'app di Google.

Con questo aggiornamento, è ora possibile eseguire la scansione di documenti e immagini, con un semplice tocco del nuovo pulsante 'Scan' nell'app Files by Google.

Questo attiva la fotocamera del telefono, consentendo agli utenti di allineare il documento secondo le proprie preferenze e successivamente eseguire la scansione manualmente o sfruttare la funzione di auto-cattura.

Dopo la scansione, gli utenti hanno a disposizione diverse opzioni, come ritagliare, ruotare, pulire e applicare filtri alle immagini acquisite. Inoltre, l'app consente di unire più scansioni in un unico documento.

Una volta completate queste operazioni, la scansione viene salvata come PDF e archiviata nella scheda 'Scanned' dell'app Files sotto la sezione 'Documents', con la possibilità di trovarla anche nella cartella 'Files by Google/scanned' nella memoria del telefono.

Inizialmente si era riferito che questa nuova funzione fosse esclusiva per i dispositivi Google Pixel, ma sembra che sia disponibile anche su altri dispositivi, come confermato dai test eseguiti su Nothing Phone 2 e OnePlus Pad.

La funzione di scansione dell'app Files by Google presenta somiglianze con quella di Google Drive, introdotta lo scorso novembre, e utilizza una interfaccia utente simile. Tuttavia, la sua presenza in primo piano nell'app Files, comunemente utilizzata dagli utenti, la rende potenzialmente più accessibile e pratica.

L'app Files by Google è stata lanciata il 5 dicembre 2017 e offre agli utenti la possibilità di gestire la memoria e trovare i file senza dover navigare attraverso complesse gerarchie di cartelle. Inoltre, l'app può riprodurre video, musica e podcast, nonché aprire immagini, app e documenti.

Con questa nuova funzionalità di scansione, l'app Files by Google si presenta come uno strumento versatile che rende la digitalizzazione, e lo stoccaggio, di documenti immediate e pratiche.