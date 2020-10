Se volete il top di sicurezza, qualità e aggiornamenti l’unico brand è Nokia

Da quando HMD Global decise di acquistare il brand Nokia declinato agli smartphone, la roadmap è stata sempre quella: dispositivi Android One e feature phone appartenenti all’operazione nostalgia.

E’ così che Nokia pian piano fece breccia non solo nei fan del “vecchio” brand ma anche nei nuovi con Nokia 7.2, 8.1 e il Nokia 9 con penta camera, giusto per citarne alcuni.

Secondo una ricerca di Counterpoint, se state cercando uno smartphone che abbracci tutte le qualità espresse nel titolo, il migliore brand è Nokia. Per stilare la classifica, chi ha verificato i dati, ha analizzato il panorama mobile tutto filtrando i comparti per sicurezza, aggiornamenti e qualità della costruzione dei dispositivi.

Counterpoint non ha avuto dubbi ad indicare Nokia come la migliore, in quanto nel periodo interessato a partire da luglio 2019 fino a giugno 2020, ha aggiornato tutti i suoi smartphone in commercio con le patch di sicurezza. Nessuno è stato escluso. Ma ovviamente c’è di più: l’azienda aggiorna anche i modelli più vecchi con le ultime versioni di Android.

E’ incredibile come in un mondo frammentato come quello Android, Nokia occupi la posizione più in alto con il 100% dei casi in cui gli aggiornamenti (sia patch che di sistema operativo) sono stati rilasciati tempestivamente prima degli altri.

E poi c’è la questione affidabilità storica e qualità costruttiva degli smartphone attuali. Secondo Counterpoint, l’azienda proprietaria del marchio è ancora una volta prima e il risultato è scaturito seguendo i parametri della resistenza alle cadute, all’usura nel tempo, ai graffi e al contatto con liquidi.

Insomma, HMD Global non avrà i numeri di Samsung ed Apple ma è seriamente impegnata a dimostrare come il suo lavoro lo realizza bene dall’inizio alla fine. Cosa lodevole come vedete dai grafici, in un settore dove molte aziende perdono pezzi per strada.