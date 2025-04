Sfrutta al massimo le tue giornate con Samsung Galaxy Watch7, oggi in SCONTO!

Se state cercando uno smartwatch all'avanguardia con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness, vi segnaliamo che Samsung Galaxy Watch7 è ora disponibile su Aliexpress a soli 201,92€, rispetto al prezzo consigliato di 257,65€, offrendo uno sconto del 21%.

Vedi offerta su AliExpress

Samsung Galaxy Watch7, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy Watch7 è dotato di Galaxy AI, che fornisce approfondimenti personalizzati sulla vostra salute e benessere. Una delle sue caratteristiche principali è l'analisi del sonno, che offre valutazioni giornaliere, monitoraggio della frequenza cardiaca notturna e una guida personalizzata per migliorare la qualità del vostro riposo. ​

Per gli appassionati di fitness, questo smartwatch permette di creare routine di allenamento personalizzate, includendo riscaldamento, stretching e pause. Inoltre, grazie alla modalità Water Lock, è possibile monitorare gli allenamenti in acqua, rendendolo un compagno ideale per una vasta gamma di attività sportive.



Sotto il profilo tecnico, Samsung Galaxy Watch7 è alimentato da un nuovo processore da 3 nm che assicura prestazioni rapide e una gestione efficiente della batteria, garantendo un utilizzo prolungato senza interruzioni. Il design elegante presenta una ghiera touch in alluminio da 40 mm, combinando estetica e funzionalità. ​

La connettività è garantita tramite Bluetooth e GPS, permettendo una sincronizzazione fluida con il vostro smartphone e un tracciamento preciso delle attività all'aperto. Inoltre, il dispositivo è compatibile con smartphone dotati di sistema operativo Android 11 o successivo e con almeno 1,5 GB di RAM. ​ Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di acquistare Samsung Galaxy Watch7 a un prezzo vantaggioso su Aliexpress, e portate il monitoraggio della vostra salute e attività fisica a un livello superiore.

