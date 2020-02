La smartband Redmi è sempre più vicina: scoperte le possibili funzioni

Sul web sono trapelate alcune indiscrezioni riguardanti la futura Redmi Band. Come riferito dai colleghi di Gizmochina.com, all’interno dell’applicazione Xiaomi Wear, ovvero quella che consente di gestire i dispositivi indossabili della società cinese, sarebbe apparso un riferimento a una nuova smartband.

In realtà, l’esistenza di questo device era stato preannunciato qualche tempo fa. Oggi, in attesa di Xiaomi Mi Band 5, possiamo finalmente scoprire le funzionalità che sembrerebbe possano accendere quest’altro prodotto, che dovrebbe avere un costo molto competitivo.

Nel codice analizzato si citano differenti funzionalità che, con tutta probabilità, troveremo in questo nuovissimo dispositivo. Si parla, infatti, del watchface, notifica in caso di allerta meteo, rilevamento del battito cardiaco, controllo della musica e pagamenti. Per quanto riguarda quest’ultima informazione, non sappiamo se sarà disponibile per tutti, tramite NFC globale, o solo per gli abitanti della Cina.

Molto probabilmente, il noto produttore vorrebbe provare a ripetere il successo ottenuto con Xiaomi Mi Band 4, che viene sempre più scelto dai consumatori. Si prevede inoltre che il costo della smartband Redmi potrebbe essere ancora più basso rispetto a quello del fratello maggiore. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni riguardo a questo interessantissimo prodotto.