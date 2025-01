S25 è il primo dispositivo con Snapdragon Satellite

Qualcomm Technologies, Inc. ha annunciato il lancio della piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite per Galaxy, sviluppata in esclusiva collaborazione con Samsung per alimentare i modelli Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra a livello globale.

Questa nuova piattaforma rappresenta un significativo avanzamento nel settore degli smartphone, offrendo prestazioni senza precedenti e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Lo Snapdragon 8 Elite per Galaxy è dotato della CPU Qualcomm Oryon di seconda generazione, della GPU Qualcomm Adreno e della NPU Qualcomm Hexagon, componenti che promettono di trasformare l'interazione degli utenti con i dispositivi Galaxy AI.

Lo Snapdragon 8 Elite per Galaxy offre:

Funzionalità di IA on-device all'avanguardia

Connettività 5G e Wi-Fi di alto livello grazie al sistema Modem-RF Snapdragon X80 5G

Sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 7800 per connessioni ultraveloci

Supporto per Snapdragon Satellite, consentendo messaggi via satellite con supporto nativo di Android

La collaborazione tra Qualcomm e Samsung ha portato a significativi miglioramenti nella qualità dell'immagine e nell'efficienza energetica. In particolare, è stato integrato il supporto del filtro spazio-temporale (STF) nell'ISP Qualcomm Spectra, permettendo riprese video nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, fino a 8K 30fps, mantenendo un'eccellente efficienza energetica.

Inoltre, la piattaforma è stata ottimizzata per supportare le più recenti esperienze Gemini, consentendo una gestione fluida delle attività tra app, livestreaming dall'app Gemini e l'utilizzo di Gemini come assistente di scrittura.