Avete troppi dispositivi tech da ricaricare e non avete più prese a disposizione in casa? La fantastica stazione di ricarica wireless 2-in-1 Belkin è la proposta perfetta per voi e, solo per un breve periodo, è addirittura in sconto del 33%. Per pochissimo, infatti, avrete l’occasione di aggiungerla al vostro carrello ad appena 39,99€ invece di 59,99€.

La stazione Belink in questione, non solo vi permette di ricaricare i vostri dispositivi ma, in più, vi garantisce la comodità di farlo senza bisogno di fili. Una volta poggiati il vostro smartphone e i vostri auricolari sulla superficie predisposta al caricamento, non dovrete fare altro che attendere!

Il prodotto in questione, vi permette di caricare contemporeneamente 2 dispositivi, grazie al doppio tappetino di ricarica wireless e vi assicura fino a 15W di potenza. Dunque, una ricarica wireless rapida, ideale anche pre i più recenti smartphone e altri dispositivi compatibili con la tecnologia Qi.

Non meno importante, per permettervi di gestire il tutto più rapidamente, potrete poggiare il vostro smartphone e metterlo in carica senza nemmeno rimuovere la custodia. Senza dubbio, quindi, si tratta di un prodotto perfetto non solo per risparmiare spazio in casa ma anche per risparmiare tempo, quotidianamente!

Precisiamo che la stazione di ricarica funziona con tutti i dispositivi Qi, tra cui: iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, SE, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, AirPods, Samsung S21, S21+, S21 Ultra, Note20, Note20 Ultra, Pixel 4, 4XL e altri ancora!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!