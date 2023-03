Le offerte mobile fanno spesso parlare di sé, soprattutto se provenienti dagli operatori virtuali, ma la proposta più recente di Ho. Mobile ha dell’incredibile. L’operatore ha infatti messo a disposizione una promozione esclusiva a cui è davvero difficile dire di no, a maggior ragione se siete consumatori di grandi quantità di dati.

Vi informiamo infatti che potete avere 180GB al mese a soli 7,99€, non pagando nemmeno l’attivazione o il costo della SIM, che vi verrà spedita comodamente a casa qualora attiviate l’offerta online. Potranno usufruire di questa offerta chi possiede attualmente una SIM Iliad, Coop Voce, Fastweb, Optima, Tiscali o un’altra di un operatore virtuale. La lista completa è disponibile sulla pagina ufficiale, che vi consigliamo di visitare per verificare se il vostro provider risulta tra quelli compatibili.

Minuti e SMS illimitati sono ovviamente inclusi nell’offerta e, come sempre, vi è la certezza di non vedersi addebitare spese extra.

Ho. Mobile si è sempre distinta per i suoi prezzi vantaggiosi e questa offerta non fa altro che consolidare la sua leadership in un settore sempre più competitivo. Un altro vantaggio di Ho. Mobile è la sua flessibilità, con le diverse opzioni di ricarica e modalità di pagamento che facilitano la vita dell’utente. Non sono previsti poi vincoli contrattuali, come accade ancora con alcuni altri operatori, pertanto potete decidere di cambiare offerta o operatore in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Pur essendo un operatore virtuale, Ho. Mobile vanta un servizio clienti di rilievo, con diversi canali di contatto, tra cui un forum in cui poter chiedere informazioni e supporto. Come non citare poi l’attenzione alla trasparenza, che spesso purtroppo viene messa in secondo piano anche dagli operatori più blasonati per nascondere una serie di costi. A tal riguardo, sul sito web dell’operatore è possibile trovare tutte le informazioni relative alle offerte e ai costi, senza sorprese o costi nascosti. Insomma, un’ottima alternativa ai tradizionali operatori di telefonia mobile, sia per chi cerca un servizio flessibile che di qualità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima la vostra registrazione, quanto meno prima del termine della promozione, non ben specificato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!