Techly, i carrelli stazione di ricarica per notebook, tablet e smartphone

Techly è sempre pronta a fornirci i migliori prodotti di cui abbiamo bisogno. Se, infatti, siete alla ricerca di carrelli stazione di ricarica per notebook, tablet e smartphone, Techly ha proprio quello che fa al caso vostro, con tre diverse proposte dedicate a ogni esigenza. La loro robusta costruzione innovativa, l’elettronica dedicata alla sicurezza e il sicuro sistema di chiusura a chiave, ne fanno una soluzione ideale per uffici, laboratori informatici e aule scolastiche dove numerosi dispositivi ICT devono essere collocati in sicurezza e ricaricati per l’utilizzo durante il giorno successivo. L’area portaoggetti chiusa e ventilata conserva al sicuro i dispositivi in ricarica.

Prima di tutto, vediamo i dettagli su due modelli del carrello stazione di ricarica ventilato, il 30DTY e il 30DUTY. Entrambi sono pensati per 30 notebook, tablet o smartphone. Si tratta di armadietti di sicurezza con tre ripiani interni dotati di divisori in plastica, da dieci spazi l’uno con passacavo. Sono dotati di 4 ruote pivotanti da 5 pollici, di cui due con freno.

Ogni carrello è già assemblato ed è costruito in acciaio di spessore 1,5 mm verniciato a polvere. Dispongono di una porta frontale a doppio battente areata, con chiusura con maniglia a chiave a due punti e angolo di apertura di 180°, oltre a un retro con doppia porta battente areata, anch’esso con chiusura con maniglia a chiave a due punti e angolo di apertura di 180°. I pannelli laterali sono provvisti di asole di areazione e su un lato sono disposte tre ventole di raffreddamento da 120 x 120 mm.

I carrelli sono dotati di interruttore luminoso esterno per accendere e spegnere l’alimentazione e magnetotermico interno da 16A. Dispone di una presa esterna IEC C20 per il collegamento elettrico del cabinet. Non mancano due maneggevoli maniglie laterali per spostarlo comodamente. Entrambi i modelli dispongono anche di cavetti per la messa a terra. Per quanto riguarda il colore, è disponibile in bianco e blu.

Le dimensioni sono 700 mm (larghezza), 640 mm (profondità) e 1.110 mm (altezza senza ruote). Internamente, la larghezza è 600 mm, mentre la profondità è di 390 mm. Ogni ripiano è alto 290 mm, mentre gli alloggiamenti sono da 40 x 360 x 290 mm.

Qual è la differenza tra il modello 30DTY e il 30DUTY? Eccola:

Modello 30DTY: 30 prese di alimentazione Schuko/bipasso disposte su 6 multiprese da 5 prese ciascuna;

Modello 30DUTY: 30 porte USB di alimentazione tipo A disposte frontalmente (uscita DC 5V 2.1A per ciascuna porta) e di 30 prese Schuko posteriormente.

Se però siete in cerca di qualcosa di leggermente diverso, allora potrebbe interessarvi il carrello stazione di ricarica 80DUTY, pensato appositamente per tablet e smartphone. Anche l’80DUTY è dotato di quattro ruote pivotanti da 5 pollici di cui due con freno. È diviso in quattro ripiani da 20 posti. È dotato di 80 prese USB (output da 2.1A) di ricarica, singolarmente contrassegnate da LED (con indicazione di stato: verde alimentazione / rosso in carica) visibile anche a porta chiusa.

Presenta una porta frontale singola cieca, con chiusura con maniglia a chiave ad un punto e angolo di apertura di 180°, un pannello posteriore cieco non removibile e pannelli laterali fissi provvisti di asole di areazione, un pannello dotato di 3 ventole di raffreddamento da 80 x 80. Propone anche un interruttore esterno generale luminoso posizionato frontalmente.

Sul retro sono disponibili due prese Schuko IP44 e una presa USB per il collegamento di dispositivi aggiuntivi. Non manca di una maneggevole maniglia laterale e di un cavetto per la messa a terra. Disponibile in colorazione nera, è costruito in acciaio da 1,5 mm verniciato a polvere

Le dimensioni sono 660 mm (larghezza, che diventa 720 mm con la maniglia), 375 mm (profondità) e 1.100 mm (altezza senza ruote). Gli alloggiamenti sono da 20 x 230 x 300 mm.