TicWatch Pro 2020 ufficiale con 1 GB di RAM: in Italia a 254,99 euro

Mobvoi ha annunciato il nuovo TicWatch Pro 2020, una versione più resistente del modello precedente dal quale eredita design e parte della scheda tecnica. La RAM passa da 512 MB a 1 GB in modo da migliorare le prestazioni offerte da WearOS, il sistema operativo pensato da Google per i dispositivi indossabili. Lo smartwatch guadagna la certificazione militare MIL-STD 810G per proteggerlo da urti, cadute e per assicurarne il corretto funzionamento anche a temperature particolarmente basse o elevate.

Per il resto, nessuna differenza. La piattaforma hardware è lo Snapdragon Wear 2100 dello scorso anno con 4 GB di memoria interna. Come già detto, il design resta invariato con la peculiarità del doppio schermo: uno schermo LCD monocromatico di piccole dimensioni è posizionato sopra il display OLED principale da 1,39 pollici con risoluzione 400 x 400 pixel. Il più piccolo si attiva quando il display è in stand by in modo da consumare meno energia visualizzando comunque le informazioni basilari (orario, battito cardiaco, passi).

La batteria da 415 mAh dovrebbe assicurare un’autonomia media di 2-3 giorni. Non mancano poi tutte le funzioni tipiche di uno smartwatch, come monitoraggio del battito cardiaco, contapassi, ricezione di notifiche, gestione della riproduzione musicale e altro. È presente l’NFC per i pagamenti in mobilità. Il Bluetooth resta fermo allo standard 4.2.

TicWatch Pro 2020 è disponibile all’acquisto nella colorazione nera al prezzo di 254,99 euro sul sito del produttore e su Amazon Italia, tramite questo link.