TikTok, la popolare applicazione di social media che consente agli utenti di creare e condividere brevi video, rischia il primo ban generale a livello statale. Cosa sta succedendo e dove?

La legislatura statale del Montana (USA) ha approvato un disegno di legge che proibisce a TikTok di operare nello Stato e impedisce ai negozi di applicazioni di offrirla per il download. Il disegno di legge è ora in attesa della firma del governatore Greg Gianforte, che si prevede lo firmerà.

Chi è a favore del disegno di legge sostiene che TikTok rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale perché è di proprietà di una società cinese, ByteDance, la quale potrebbe condividere i dati degli utenti con il governo cinese o diffondere propaganda a favore di Pechino. Vengono citate due leggi cinesi che impongono alle aziende di collaborare con i servizi segreti statali. Sostengono inoltre che TikTok censuri i contenuti critici nei confronti della Cina o che sostengono le cause per i diritti umani.

Tuttavia, TikTok nega queste accuse e afferma di non aver mai fornito i dati degli utenti al governo cinese o di aver rimosso contenuti su sua richiesta. L’azienda afferma che i suoi server che conservano i dati degli utenti statunitensi si trovano in Texas e che ha istituito un centro di trasparenza a Los Angeles per consentire a esperti indipendenti di esaminare le sue politiche e pratiche.

Gli oppositori della legge affermano che essa violi i diritti del Primo Emendamento per quanto riguarda gli utenti e i creatori di TikTok, che utilizzano la piattaforma per l’intrattenimento, l’istruzione, l’attivismo e guadagnare denaro con le proprie attività. Inoltre, avvertono che la proposta di legge potrebbe costituire un pericoloso precedente per la censura a livello statale della libertà di parola e dell’innovazione online. Sottolineano che non ci sono prove che TikTok abbia mai danneggiato la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o interferito con le elezioni americane.

È probabile che il disegno di legge debba affrontare le contestazioni legali di TikTok e dei suoi sostenitori, i quali potrebbero affermare che è incostituzionale, discriminatorio e che è prevaricato dalla legge federale. Il disegno di legge potrebbe anche innescare una disputa commerciale con la Cina, la quale ha già accusato gli Stati Uniti di abusare del proprio potere per reprimere le aziende cinesi.

TikTok è sotto esame negli Stati Uniti da diversi anni e l’anno scorso è stato quasi bloccato dall’amministrazione Trump. Tuttavia, l’amministrazione Biden ha sospeso il divieto e ha avviato una più ampia revisione dei rischi posti dalle app di proprietà straniera. TikTok è già vietato anche sui dispositivi governativi in quasi la metà degli Stati e a livello federale.

Il Montana sarebbe il primo Stato USA a vietare completamente TikTok, ma potrebbe non essere l’ultimo. Diversi altri Stati della confederazione stanno valutando proposte di legge simili, le quali potrebbero creare un mosaico di regolamenti per le piattaforme online. Il destino di TikTok negli Stati Uniti potrebbe dipendere da come i tribunali, il Congresso e la Casa Bianca risponderanno a questa sfida emergente.