Cercate un altoparlante Bluetooth portatile perfetto per l'estate? Su Amazon trovate il Tribit XSound Go a un prezzo davvero interessante! Questo speaker impermeabile IPX7 offre un audio potente con bassi profondi grazie ai driver da 8W e alla tecnologia dei radiatori passivi. Con 24 ore di autonomia e connessione Bluetooth 5.3, potete portarlo ovunque a soli 37,99€ invece di 49,99€, ideale per spiaggia, giardino o feste in piscina!

Altoparlante Bluetooth Tribit, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tribit XSound Go è l'altoparlante ideale per chi cerca un compagno musicale versatile e affidabile in ogni situazione. Vi conquisterà se amate le attività all'aperto come gite in spiaggia, feste in giardino o weekend in campeggio, grazie alla certificazione IPX7 che lo rende completamente impermeabile. È perfetto anche per chi viaggia frequentemente e desidera portare con sé la propria musica preferita senza preoccuparsi dell'ingombro: il design compatto e il pratico cinturino integrato lo rendono facilissimo da trasportare. Con 24 ore di autonomia, soddisfa le esigenze di chi non vuole interruzioni durante lunghe giornate fuori casa.

Questo speaker si rivela eccellente per gli appassionati di musica che non accettano compromessi sulla qualità audio, offrendo bassi profondi grazie alla tecnologia Basso+ e radiatori passivi avanzati. La connessione Bluetooth 5.3 con portata fino a 45 metri vi garantirà libertà di movimento senza perdite di segnale, ideale per animare feste o per l'uso in ambienti ampi come cortili e terrazze. Se cercate un dispositivo elegante, potente e in grado di accompagnarvi dall'auto alla doccia, dal viaggio alla piscina, questo altoparlante rappresenta la scelta perfetta per vivere la musica ovunque vi troviate.

Il Tribit XSound Go è un altoparlante Bluetooth che vi sorprenderà per la sua potenza audio. Grazie ai due driver da 8W e alla tecnologia dei radiatori passivi, offre un suono cristallino con bassi profondi senza distorsioni. La certificazione IPX7 lo rende impermeabile, perfetto per piscina e spiaggia, mentre l'autonomia raggiunge le 24 ore di riproduzione continua.

Vedi offerta su Amazon