I Sony LinkBuds Clip rappresentano una soluzione ben eseguita per chi cerca consapevolezza ambientale mantenendo qualità audio sorprendente per il form factor open-ear. Il design a clip è confortevole anche per sessioni prolungate e la stabilità durante movimenti è eccellente. La qualità audio risulta matura con voci in primo piano e bassi controllati, mentre le tre modalità di ascolto permettono adattamento a scenari specifici. L'autonomia effettiva di 21-24 ore complessive è sufficiente per diversi giorni di utilizzo normale. Tuttavia, a 199 euro pesano assenze come ricarica wireless, wearing detection e supporto LDAC. I controlli tattili risultano occasionalmente imprecisi e il case è più voluminoso dei competitor. Consigliati per professionisti, content creator e runner urbani che necessitano consapevolezza dell'ambiente, meno adatti per chi cerca isolamento totale o bassi profondi.

I Sony LinkBuds Clip sono un paio di auricolari open ear, caratterizzati da una clip a forma di C che non invade per niente il canale uditivo, offrendo il massimo comfort.

Con un prezzo di circa 199 euro, si posizionano nella fascia premium del mercato open-ear, competendo direttamente con prodotti come i Bose Ultra Open e gli Huawei FreeClip 2 (qui la nostra recensione). La proposta di Sony è chiara: fornire un'alternativa agli in-ear tradizionali, permettendo agli utenti di rimanere sempre consapevoli dei suoni ambientali mentre ascoltano musica, podcast e contenuti multimediali con una qualità audio elevata, soprattutto considerando il form factor adottato.

Recensione in un minuto

I LinkBuds Clip si distinguono per un design a clip confortevole che elimina completamente la pressione nel canale uditivo, garantendo stabilità eccellente durante movimenti quotidiani e sessioni di utilizzo prolungate. La qualità audio è buona e molto bilanciata per un auricolare open-ear, con voci in primo piano e bassi presenti ma controllati, mentre le tre modalità di ascolto permettono di adattare il suono a scenari specifici. L'autonomia effettiva si attesta intorno a 21-24 ore complessive, sufficiente per diversi giorni di utilizzo normale. Tra i punti deboli emergono l'assenza di ricarica wireless e wearing detection, funzioni ormai standard nella fascia premium, e controlli tattili occasionalmente poco precisi. Il prezzo di 199 euro non è basso, ma per chi cerca consapevolezza ambientale senza rinunciare completamente alla qualità sonora, i LinkBuds Clip sono tra gli auricolari migliori del mercato.

Come sono fatti

La struttura a forma di C, ispirata ai cuff ornamentali che si indossano come accessori, collega due elementi distinti: il modulo audio circolare che si posiziona delicatamente all'esterno dell'orecchio e la fascia flessibile superiore che forma una pinza morbida attorno al padiglione. Non dovrete spingere nulla nel condotto uditivo, eliminando completamente la sensazione di pressione interna che caratterizza molti auricolari tradizionali. La banda in silicone è sufficientemente rigida per mantenere stabilità durante movimenti quotidiani, ma comoda da indossare per lunghe sessioni senza affaticamento.

Durante i test condotti in redazione, la stabilità della clip si è rivelata impeccabile, registrando zero cadute durante camminate veloci, corse leggere e persino durante movimenti irregolari e repentini fatti con lo scopo di testare la solidità della presa. Il peso contenuto di circa 6,4 grammi per auricolare contribuisce al comfort prolungato, rendendo i LinkBuds Clip difficilmente percettibili dopo un breve periodo di adattamento. Sony ha inoltre previsto cuscinetti in silicone rimovibili e personalizzabili, permettendo di regolare la posizione sulla fascia per adattarsi a diverse conformazioni anatomiche dell'orecchio. Questa attenzione ai dettagli ergonomici è particolarmente apprezzabile per chi ha orecchie di piccole dimensioni, per il quale è incluso un adattatore specifico.

Il cuore tecnico dei LinkBuds Clip è costituito da un driver dinamico da 10 millimetri montato in una configurazione a doppio corpo che consente di preservare dimensioni generose del trasduttore.

I LinkBuds Clip integrano diverse tecnologie sonore proprietarie di Sony che operano per compensare i compromessi intrinseci del design open-ear. La tecnologia DSEE ricostruisce le frequenze perse nei brani compressi, reintegrando i dettagli di alta frequenza che vengono eliminati durante la compressione MP3 e streaming. Questa funzione si rivela particolarmente utile quando si ascolta musica da servizi di streaming a qualità standard, restituendo una sensazione di chiarezza superiore. Inoltre, i LinkBuds Clip supportano il 360 Reality Audio, una tecnologia che crea un campo sonoro immersivo personalizzato per i contenuti supportati. L'equalizzatore personalizzabile a 10 bande nell'app Sony Sound Connect consente agli utenti di modellare precisamente la curva di risposta in frequenza secondo le proprie preferenze.

Dal punto di vista della connettività, i LinkBuds Clip implementano il Bluetooth 5.3 con supporto ai codec SBC e AAC. Non è presente il supporto a LDAC, il codec audio ad alta risoluzione di Sony, una scelta comprensibile considerando il design open-ear che non permette di sfruttare l'ergonomia dell'orecchio per la riproduzione di alcune frequenze. Il trade-off è rappresentato dal supporto completo al DSEE. Una caratteristica importante è il supporto completo a multipoint Bluetooth, consentendo agli utenti di collegare contemporaneamente due dispositivi. Durante i test con smartphone e computer, il passaggio tra dispositivi è avvenuto in modo pressoché impercettibile.

Esperienza d'uso

I LinkBuds Clip offrono tre modalità di ascolto selezionabili mediante tocchi sugli auricolari, ciascuna ottimizzata per scenari specifici. La modalità Standard rappresenta il profilo di ascolto bilanciato, progettato per fornire qualità audio di alto livello con voci nitide e ricche di dettagli ideali per qualsiasi genere musicale. Durante i test, questa modalità si è dimostrata il profilo ottimale per la maggior parte degli scenari, offrendo un equilibrio naturale tra i diversi elementi della scena sonora. I medi risultano caldi e ricchi con voci sempre in primo piano, mentre gli alti sono ben definiti senza mai diventare striduli anche a volume elevato.

La modalità Voice Boost amplifica le frequenze vocali, rendendola ideale per podcast, contenuti parlati e audiolibri in ambienti moderatamente rumorosi come stazioni ferroviarie o aree affollate. Durante i test, questa modalità ha reso i podcast cristallini persino durante attività come lavare i piatti, con il rinforzo delle frequenze medie che portava le voci in primo piano in modo evidente. Tuttavia, questa amplificazione comporta un certo grado di compromesso nella qualità tonale complessiva, degradando leggermente la resa generale del suono quando si ascolta musica.

La modalità Sound Leakage Reduction opera riducendo le frequenze medie e alte, minimizzando la dispersione del suono verso persone vicine in ambienti silenziosi come uffici tranquilli o biblioteche. Durante i test in open space silenzioso, questa modalità si è dimostrata efficace nel ridurre il disturbo verso i colleghi mantenendo l'audio intelligibile per l'utente.

Qualità Audio

La resa sonora dei LinkBuds Clip si è dimostrata matura e bilanciata. La decisione di Sony di mantenere dimensioni generose del driver ha pagato nella capacità di estrarre bassi presenti e controllati, non il punch percussivo caratteristico di modelli in-ear ma comunque sufficiente per dare corpo a pop, hip-hop leggero e rock. I medi risultano particolarmente impressionanti con voci sempre in primo piano, una caratteristica che rende i LinkBuds Clip eccellenti per contenuti parlati. Durante i test con tracce Spotify upscalate mediante DSEE, la riduzione della granulosità negli alti è stata percettibile rispetto alla trasmissione standard, dando credito all'efficacia della tecnologia Sony.

Per generi come pop, indie, acustica e jazz, i LinkBuds Clip si sono dimostrati particolarmente buoni, offrendo una presentazione pulita e ariosa. Meno indicati per chi cerca botta e immersione totale con hip-hop pesante o EDM, generi dove la profondità e l'impatto dei bassi sono essenziali. Il soundstage risulta ampio grazie al design aperto.

Qualità chiamate telefoniche

Aspetto cruciale dei LinkBuds Clip è la qualità delle telefonate che può contare sulla combinazione di sensore a conduzione ossea e riduzione del rumore basata su intelligenza artificiale. Il sensore a conduzione ossea cattura le vibrazioni ossee della voce dell'utente con precisione, permettendo al sistema di distinguere la voce dell'utente dal rumore ambientale. Insieme ai due microfoni per auricolare e al beamforming AI, questo sistema garantisce che in uffici open space con ronzio di tastiere e passaggi di colleghi, la voce risulti netta mentre i rumori ambientali vengono azzerati.

Durante i test in scenari variabili come ufficio, esterno e auto, la comunicazione si è dimostrata fluida nella grande maggioranza dei casi. In condizioni di vento o traffico intenso esterno, gli interlocutori hanno occasionalmente riportato un leggero ovattamento della voce, una caratteristica coerente con i limiti fisici di microfoni posizionati lontani dalla bocca. In ogni caso, in nove su dieci situazioni testate, la qualità risultava completamente soddisfacente.

Autonomia

Sony dichiara un'autonomia di 9 ore per gli auricolari singoli e 37 ore complessive considerando le ricariche dalla custodia. Durante i test intensivi di una settimana, con volume medio-alto e modalità Standard, l'autonomia effettiva si è attestata intorno a 7-8 ore continuative prima di richiedere la ricarica negli auricolari. Il case fornisce circa tre ricariche complete. In totale potrete contare su 21-24 ore di autonomia complessiva.

Nei casi più estremi, potrete sfruttare la ricarica rapida che in 3 minuti aggiunge circa un'ora di autonomia.

Verdetto

I Sony LinkBuds Clip sono un prodotto maturo e ben realizzato in grado di portare il concetto di auricolari open ear su un livello premium. Il design a clip confortevole consente un uso prolungato senza affaticamento, l'autonomia è più che sufficiente per tutti gli scenari d'uso e la qualità audio risulta sorprendentemente ricca considerando il design.

Tra i punti di forza emergono la stabilità eccellente durante attività movimentate, il comfort prolungato che permette sessioni di diverse ore senza fastidio, la qualità audio bilanciata con voci sempre in primo piano, e la certificazione IPX4 che consente un utilizzo sicuro in palestra e sotto pioggia leggera. Il supporto multipoint Bluetooth funziona in modo trasparente e la ricarica rapida rappresenta un vantaggio pratico reale.

Il prezzo di 199 euro rimane elevato. L'assenza di LDAC limita gli audiofili più esigenti, mentre i controlli tattili risultano occasionalmente imprecisi richiedendo una certa curva di apprendimento. Il case risulta leggermente più voluminoso rispetto ai competitor, e l'autonomia effettiva si attesta circa al 70% di quella dichiarata, sebbene rimanga sufficiente per utilizzo quotidiano.

I LinkBuds Clip sono consigliati per tutto coloro che voglio un design completamente aperto ma non vogliono rinunciare alla qualità, soprattutto se si fanno molte chiamate o si consumano contenuti di diverso genere, dalla musica ai podcast.