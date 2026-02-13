Avatar di Ospite Vue Boss #679 0
0
199 euro mi sembrano tanti per auricolari che alla fine non isolano per niente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Git_Guard #706 0
0
interessante la clip a forma di C, almeno non devi ficcarti niente nell'orecchio
Questo commento è stato nascosto automaticamente.