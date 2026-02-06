San Valentino è ormai alle porte e, se state valutando un regalo capace di unire utilità e tecnologia, Google Store ha pensato a un’iniziativa che potrebbe fare al caso vostro. In vista della festa degli innamorati, il colosso di Mountain View ha lanciato una promozione a tempo limitato che vi permette di risparmiare in modo concreto su numerosi prodotti del suo catalogo, offrendo così un’occasione interessante sia per un regalo speciale sia per un acquisto personale rimandato da tempo.

San Valentino Google Store, perché approfittarne?

Avete però pochissimo tempo per decidere: solo tre giorni, fino all’8 febbraio, per utilizzare il coupon WINTER2026 sul Google Store. Inserendo questo codice al momento dell’acquisto, potete ottenere uno sconto del 20% su tutto lo store. Come evidenziato nei termini della promozione, alcuni prodotti potrebbero essere esclusi dall’iniziativa, ma l’offerta rimane comunque molto ampia e conveniente, soprattutto considerando la varietà di dispositivi coinvolti.

Tra i protagonisti della promozione spiccano diversi modelli della gamma Pixel 10, che rappresentano per molti il meglio dell’esperienza Google in ambito smartphone. Prestazioni elevate, fotocamere di alto livello e integrazione completa con i servizi Google li rendono una scelta ideale sia come regalo sia come aggiornamento del proprio telefono. Accanto agli smartphone, trovano ampio spazio anche numerosi Pixel Watch, pensati per chi cerca uno smartwatch elegante, intelligente e utile nella vita di tutti i giorni, dal lavoro al tempo libero.

Il fattore tempo resta però decisivo: la promozione è valida solo per un periodo estremamente limitato e non lascia spazio a ripensamenti. Se volete sfruttare lo sconto del 20% e rendere il vostro San Valentino più tecnologico, vi conviene muovervi in fretta. Tra smartphone e smartwatch, le opzioni non mancano e questa finestra di tre giorni potrebbe rivelarsi l’occasione giusta per fare un acquisto davvero conveniente.

