Il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia Oppo Find N2 Flip, appena annunciato anche per il mercato italiano, è già con noi da una settimana e abbiamo avuto modo di metterlo un po’ alla prova in attesa di una più approfondita recensione completa in arrivo nel corso dei prossimi giorni.

Una cosa è già certa, se c’è qualcuno in grado di mettere in discussione il predominio di Samsung nella categoria questo è proprio Find N2 Flip!

Come gli altri, meglio degli altri

Il concetto di foldable a conchiglia oramai non è di certo nuovo. Sono tanti i dispositivi di questo tipo arrivati anche sul mercato italiano, ad esempio da noi sono sbarcati Motorola moto razr 2022, Huawei P50 Pocket e ovviamente tutte le varie versioni di Samsung Galaxy Z Flip.

Oppo ha però rimescolato e cambiato gli ingredienti della ricetta al fine di ottenere uno smartphone che ha qualcosa da raccontare e soprattutto che ha molto di originale, non si è limitata a prendere quanto di buono nella concorrenza e accontentare del “abbastanza vicino” come hanno fatto altri.

Partendo da ciò che si può vedere immediatamente, Find N2 Flip ha fatto buon uso dello spazio a disposizione all’esterno della conchiglia per montare uno schermo da 3,26″, il più grande della categoria.

Non solo, l’orientamento verticale e l’alta risoluzione (relativamente parlando rispetto alle dimensioni) hanno permesso lo sviluppo di quelle che a tutti gli effetti sono “micro-applicazioni” sempre a disposizione dell’utente che non dovrà per forza sempre aprire il dispositivo. Al momento troviamo l’app meteo, la fotocamera, il calendario, un timer personalizzabile con tanti utili preset, il controllo per le cuffie wireless e un registratore audio.

L’accesso agli interruttori per le impostazioni rapide è comodo ed immediato, mentre le notifiche possono essere elencate in lunghe liste che sono comunque facili da leggere ed esaustive. Si tratta probabilmente dell’aspetto pratico più convincente di Find N2 Flip che grazie a questo display, personalizzabile con sfondi animati o statici, attira sicuramente l’attenzione.

Il display interno, con una diagonale da 6,8″ e delle specifiche degne di un flagship, è segnato da una piega che è a malapena visibile andandola a cercare inclinando lo smartphone a “sfavore” delle luci. Si tratta di una delle migliori, se non la migliore, soluzione attualmente disponibile al “problema” che affligge i display pieghevoli dei foldable.

Sinceramente sono dell’idea che ci si abitui molto velocemente ad interagire con i foldable, che la piega sparisca sia alla vista che al tatto dopo solo pochi giorni d’uso e che i benefit sorpassino i pochi lati negativi dell’esperienza. Tuttavia, se voi siete nel gruppo di utenti che fa attenzione a queste cose, sappiate che Oppo con la sua nuova generazione di cerniera Flexion Hinge ha fatto centro.

Anche sotto la scocca Find N2 Flip presenta diverse sorprese che, nonostante debbano essere valutate nel dettaglio e con calma, sulla carta e alla prova pratica dei primi giorni in compagnia del foldable ci hanno convinto.

La batteria da 4300mAh sembra avere una discreta durata e assieme alla ricarica da 44W segnano un ulteriore record per la categoria. Oppo ha fatto la scelta migliore optando per MediaTek Dimensity 9000+? Presto per dirlo, tuttavia potrebbe essere sicuramente un fattore che influisce sulle nostre ottime prime impressioni. Lo smartphone è sempre reattivo e scattante, non scalda quasi mai e ha un’autonomia che a pelle (non abbiamo ancora fatto dei test approfonditi) sembra essere notevole.

Il prezzo di 1199,99 euro (scontato di 100,00 euro su Oppo Store dalle ore 16:00 del 15 febbraio alle ore 16:00 del 18 febbraio) non è per tutti ma non si discosta molto da altri top di gamma (anche classici) arrivati sul mercato nell’ultimo anno. Calcolando il taglio di memoria da 256GB di base, si posiziona esattamente a fianco dei diretti concorrenti che vantano questo form factor.

Se Oppo riuscirà ad abbassare ancora un po’ l’asticella nel corso dell’anno con promozioni dedicate e tagli sul prezzo di lancio siamo sicuri che sarà un vero successo!