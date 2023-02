Oppo Find N2 Flip, primo foldable clamshell di casa Oppo, arriva anche in Italia. Dopo aver rivoluzionato il panorama degli smartphone pieghevoli col particolare form factor di Oppo Find N2, con la sua versione Flip il produttore asiatico sfida apertamente i competitor Samsung Galaxy Z Flip4 e Motorola Razr 2022.

Non uno, ma due display all’avanguardia

Il nuovo Find N2 Flip si contraddistingue per il design compatto a conchiglia, che lo rende estremamente portatile grazie allo spessore del display di soli 7,45 millimetri. Sulla scocca del dispositivo, protetta da vetro Gorilla Glass 5 e cornici di alluminio, troviamo le due fotocamere con flash LED, a cui si affianca un display anteriore verticale AMOLED, il più ampio della categoria dei foldable clamshell con i suoi 3,26 pollici.

Il rapporto d’aspetto di 17:9 apre nuove possibilità di utilizzo: gli utenti di Oppo Find 2 Flip potranno visualizzare fino a sei notifiche contemporaneamente e rispondere ai messaggi con opzioni predefinite, mentre una serie di widget permette di controllare il calendario, far partire un timer o iniziare una registrazione senza aprire lo smartphone.

Una volta aperto, Oppo Find N2 Flip rivela il suo display principale, un display pieghevole AMOLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione di 2520×1080 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display interno di Oppo Find N2 Flip raggiunge una luminosità massima di 1600 nit ed è dotato di un trattamento anti-riflesso per garantire una visualizzazione ottimale dei contenuti anche in piena luce.

La vera innovazione nel display si concentra tuttavia nel meccanismo di piega, progettato da Oppo in ogni dettaglio. Il display interno è stato testato per resistere fino a 216mila aperture, con una piega pressoché impercettibile se paragonata ai due principali competitor.

Tutto merito della cerniera Flexion Hinge di seconda generazione, incredibilmente sottile e compatta, che grazie meccanismo “a goccia d’acqua” e piastra flessibile in acciaio inossidabile permette di ottenere una piegatura perfetta senza spazi tra le due parti del display.

Lo smartphone, certificato TÜV Rheinland fino a un massimo di 400mila cicli di apertura, si può piegare a un angolo compreso tra 45° e 110°. In questo modo potrete approfittare di qualunque superficie d’appoggio o scattare da angolature inedite grazie alla modalità FlexForm o tenere in mano lo smartphone come una videocamera per video ancora più stabilizzati.

Zero compromessi nel multimedia

Il nuovo Find N2 Flip è dotato di due fotocamere posteriori. Lo smartphone eredita dal Find N2 il sensore principale, un Sony IMX890 da 50MP f/1.8, mentre è presente anche una fotocamera ultra-wide da 8MP f/2.2. La fotocamera frontale è invece da ben 32MP, anche in questo caso un sensore Sony ottimizzato per la rimozione del rumore dagli scatti e dotato di autofocus.

Potrete però ottenere selfie perfetti sfruttando al meglio il display esterno dello smartphone, che vi consentirà di visualizzare comodamente le anteprime degli scatti grazie alla Dual Screen Preview.

Oppo Find N2 Flip è dotato della potente Neural Processing Unit MariSilicon X, un chip dedicato che eleva a nuovi livelli la fotografia computazionale. Grazie a MariSiliconX potrete scattare video in 4K anche in notturna, oppure catturare tutti i colori del giorno grazie alla gamma Ultra HDR.

La partnership tra Oppo e Hasselblad continua infine nella modalità Professional, che permette di scattare in formato RAW 10-bit e utilizzare controlli manuali per regolare i principali parametri di scatto. La modalità XPAN, infine, vi permetterà di ottenere con uno smartphone moderno il look vintage delle fotocamere analogiche Hasselblad.

Esperienza utente made in Oppo

Il nuovo Find N2 Flip non scende a compromessi nemmeno sul fronte della batteria, che arriva a una capacità record di 4300mAh e beneficia delle tecnologie di ultima generazione di Oppo per l’ottimizzazione della densità delle celle.

Lo smartphone supporta inoltre la ricarica rapida SuperVOOC da 44W, che permette di raggiungere il 50% di autonomia in soli 23 minuti e ricaricare completamente il device in meno di un’ora.

Per ottimizzare ulteriormente l’efficienza energetica del nuovo Oppo Find N2 Flip il brand ha collaborato con MediaTek per una versione potenziata del chip Dimensity 9000.

Per quanto riguarda la connettività, lo smartphone supporta il 5G per entrambe le schede SIM – anche in questo caso una funzionalità finora inedita nei foldable clamshell – ed è inoltre possibile pagare via NFC anche senza dover aprire il dispositivo.

Il nuovo Find N2 Flip arriva sul mercato italiano con il sistema operativo Android 13 e l’interfaccia utente ColorOS. Find N2 Flip è inoltre il primo smartphone a cui Oppo offre 4 anni di aggiornamenti ColorOS e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, garantendo il supporto più lungo tra gli smartphone Android.

Oppo Find N2 Flip: scheda tecnica

Display esterno • 3,26 pollici AMOLED • 17:9, 720×382 • Luminosità di picco 900 nit Display interno • 6,8 pollici AMOLED LTPO HDR10+ • 21:9, 2520 × 1080 • frequenza di aggiornamento dinamica 1-120Hz, campionamento 240Hz • Luminosità di picco 1600 nit Sistema operativo Android 13 / ColorOS 13.0 RAM 8/12/16GB Archiviazione 256/512GB LPDDR5 + UFS 3.1 Batteria e ricarica 4300mAh

Ricarica rapida SuperVOOC 44W Fotocamere Fotocamera principale 50MP Sony IMX890

23mm f/1.8 Fotocamera grandangolare 8MP Sony IMX355

16mm f/2.2 Fotocamera interna 32MP Sony IMX709

21mm f/2.4 Peso e dimensioni Aperto: 166,2mm × 75,2mm × 7,45mm Chiuso: 85,5mm x 75,2mm × 16,02mm 191 grammi SoC MediaTek Dimensity 9000+

Oppo Find N2 Flip: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo Find N2 Flip è disponibile in due colorazioni, Astral Black e Moonlit Purple, al prezzo consigliato al pubblico di 1199,99 euro.

Se siete iscritti alla Oppo Community, potrete partecipare all’iniziativa Testa e Resta: iscrivetevi dal 15 al 28 febbraio alla selezione per provare in anteprima Find N2 Flip per 20 giorni e, una volta effettuato il test, deciderete se acquistare il device al prezzo speciale di 999,99 euro o restituirlo.

Oppo Store

Fino alle 16:00 del 18 febbraio potrete preordinare il nuovo Oppo Find N2 Flip in bundle con cover, 100€ di sconto immediato a carrello e una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Dal 18 al 27 febbraio potrete invece preordinare lo smartphone in bundle con cover, 100€ di sconto su un secondo prodotto acquistato su Oppo Store e garanzia aggiuntiva.

Infine, dal 28 febbraio al 16 aprile potrete acquistare lo smartphone in bundle con cover e garanzia aggiuntiva.

Amazon.it

Dal 15 al 27 febbraio OPPO Find N2 Flip è disponibile in pre-ordine in bundle con cover, 100€ di sconto spendibile per un qualsiasi altro acquisto su Amazon e garanzia aggiuntiva. Dal 28 febbraio al 16 aprile potrete acquistare lo smartphone Flip in bundle con cover e garanzia aggiuntiva.

Rivenditori di telefonia

Dal 15 al 27 febbraio, solo da MediaWorld e Unieuro, Oppo Find N2 Flip è disponibile il pre-ordine in bundle con cover, una gift card di 50€ spendibile per un qualsiasi altro acquisto presso i due rivenditori e garanzia aggiuntiva. Dal 28 febbraio al 16 aprile potrete acquistare lo smartphone in bundle con cover e garanzia aggiuntiva.