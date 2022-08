Gli smartphone pieghevoli Serie Z di Samsung hanno conquistato il pubblico fin da subito, proiettando il mercato della telefonia verso nuovi orizzonti ed esperienze d’uso per migliorare la vita di tutti i giorni. Ormai giunta in fase di piena maturità, quella che ormai è diventata la serie ammiraglia di Samsung si declina ancora una volta in due formati: Fold e Flip.

Samsung Galaxy Z Flip4, il seguito del pieghevole che ha saputo conquistato gli utenti con il suo formato compatto e alla moda, si presenta quindi in una versione aggiornata e migliorata.

Compatto e potente, non rinuncia allo stile

Il pieghevole clamshell di Samsung si rifà il look: il nuovo Galaxy Z Flip4 conserva il suo stile elegante e inconfondibile ma presenta un nuovo design dai caratteristici bordi piatti e un display interno Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,7 pollici.

La cerniera e le cornici in alluminio sono più sottili rispetto alla generazione precedente, per garantire all’utente un’esperienza d’uso ancora più confortevole. Alle quattro colorazioni standard – Graphite, Bora Purple, Pink Gold e Blue – con vetro esterno opaco Gorilla Glass Victus+ si aggiungono le personalizzazioni della Bespoke Edition, che permettono di selezionare tra ben 75 combinazioni diverse quella che fa più per voi.

Nel Galaxy Z Flip4 aumenta di dimensioni e raggiunge 1,9 pollici lo schermo esterno Super AMOLED che fornisce informazioni sullo stato del telefono e permette di interagirci senza bisogno di aprirlo. Grazie ai nuovi Quick Settings, potrete attivare o disattivare le connettività Wi-Fi e Bluetooth, accedere alle vostre carte di credito, controllare i widget di SmartThings e persino sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale o l’impronta digitale ancora prima di averlo aperto.

Migliora anche la visualizzazione delle anteprime di notifica, con la possibilità di rispondere ai messaggi in arrivo utilizzando lo speech-to-text, scegliendo tra le emoji o selezionando una risposta preimpostata.

Da oggi potrete inoltre coordinare l’aspetto dello schermo esterno di Galaxy Flip4 con il tema dello smartphone o il quadrante del vostro Galaxy Watch, oppure impostare la vostra AR Emoji personalizzata per esprimere al meglio la vostra personalità.

La Flex Mode rappresenta uno dei punti di forza principali di questo modello: Samsung ha sviluppato per il Galaxy Z Flip4 nuovi modi di utilizzo. La modalità ora è ottimizzata per le applicazioni più famose, come YouTube e la suite Meta, per garantire sempre la migliore visuale all’utente.

Se invece si utilizzano applicazioni non ancora ottimizzate per la Flex Mode, il Flex Mode Touchpad verrà in vostro aiuto, portando nella parte inferiore dello schermo i comandi di riproduzione. Attivare la modalità MultiWindow, infine, è più intuitivo che mai: basta scorrere dal basso con due dita per accedere al selettore delle app sulla parte inferiore dello schermo.

Non può mancare all’appello una batteria da 3700mAh capace di garantire un’autonomia maggiore rispetto alla generazione precedente nonostante il form factor ancora estremamente compatto anche grazie all’efficienza di Snapdragon 8+ Gen 1. A ciò si affiancano una ricarica ultraveloce da 24W e la ricarica Fast Wireless Charging 2.0.

Fotocamere tutte nuove

Il nuovo Galaxy Z Flip4 presenta un comparto fotocamere migliorato sotto ogni aspetto per garantire foto e video migliori in ogni condizione di luce.

Il nuovo sensore principale da 12MP f/1.8 è più luminoso del 65% rispetto alla generazione precedente e presenta una doppia tecnologia OIS+VDIS per la stabilizzazione di immagini e video. La modalità Super Night permette invece di sfruttare le nuove capacità del sensore principale per scattare fotografie anche in notturna.

Troviamo inoltre a bordo del nuovo Galaxy Z Flip4 una fotocamera ultrawide da 12MP f/2.2 e una fotocamera anteriore da 10MP f/2.4 inserita in un foro pinhole nel display interno dello smartphone.

Le nuove fotocamere di Galaxy Z Flip4 sfruttano inoltre il particolare form factor del device per nuove modalità di scatto ancora più coinvolgenti. Scattare selfie in alta risoluzione con le fotocamere principali non è mai stato così intuitivo: con Quick Shot potrete scattare selfie con la fotocamera principale utilizzando lo schermo esterno per garantire un’inquadratura perfetta.

La modalità FlexCam, ottimizzata con le piattaforme social più utilizzate è invece pensata per i vlogger: avviate una registrazione con Scatto Rapido e cambiate fotocamera mentre state registrando un video.

Potrete inoltre impugnare il vostro Z Flip4 come se fosse un camcorder per delle riprese dal sapore rétro perfettamente stabilizzate, o ancora appoggiarlo su una superficie con apertura a 90° per girare video brevi e condividerli sulle vostre piattaforme social preferite. Ci penserà la modalità Auto Framing a tenervi sempre al centro dell’inquadratura!

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4 Schermo principale Display da 6,7 pollici FHD+

Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2640 x 1080 pixel, 22:9)

Refresh rate adattivo da 120 Hz (1~120Hz) Schermo esterno Display da 1,9 pollici Super AMOLED

260 x 512 pixel Dimensioni e peso Chiuso: 71,9 x 84,9 x 17,1 mm (cerniera) – 15,9 mm (lato apertura)

Aperto: 71,9 x 165,2 x 6,9mm

Peso: 187g Fotocamere Esterne 12MP Dual Pixel AF, OIS, f/1.8

12MP f/2.2, FOV 123° Interna 10MP f/2.4 con Selfie Flash Processore Snapdragon 8+ Gen 1 RAM e memoria 8GB RAM

128/256/512GB archiviazione Batteria e ricarica 3700mAh Dual Battery Ricarica ultrarapida 25W

Ricarica rapida wireless 2.0

Condivisione batteria wireless Resistenza all’acqua IPX8 Sistema operativo Android 12

One UI 4.1.1 Connettività 5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G+5GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth 5.2 Sensori Lettore di Impronte Digitali Laterale, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore Geomagnetico, Sensore Hall, Sensore di Prossimità, Sensore di Luminosità Sicurezza Samsung Knox, Samsung Knox Vault SIM Nano SIM + eSIM

Prezzi e disponibilità

Potete preordinare il nuovo Samsung Galaxy Z Flip4 a partire da oggi fino al 25 agosto, con la garanzia Samsung Care+ inclusa per un anno a copertura di cadute o crepature dello schermo.

Preordinando Galaxy Z Flip4 presso i negozi di elettronica di consumo o presso l’operatore telefonico TIM riceverete 6 mesi di abbonamento al piano standard DAZN. Preordinandolo, invece, con Vodafone e WindTre riceverete 12 mesi di abbonamento al piano standard Netflix.

Colorazioni: Graphite, Bora Purple, Pink Gold, Blue

Acquistando Galaxy Z Fold4 dal 10 agosto fino al 25 agosto nei punti vendita aderenti si avrà la possibilità di ricevere fino a 150 euro di sconto immediato; registrando l’acquisto su Samsung Members entro il 6 ottobre 2022 si potrà inoltre scoprire la valutazione del proprio dispositivo usato. Acquistando invece dal 10 agosto fino al 25 agosto su Samsung Shop online, si può ricevere fino a 150 euro di sconto immediato a carrello e la valutazione del proprio dispositivo usato.