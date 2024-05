Usate AdBlock? Potreste non poter più usare YouTube

Negli ultimi mesi, molti utenti hanno riscontrato che i video di YouTube tendono a saltare improvvisamente alla fine quando viene utilizzato un AdBlocker. Questa problematica, che sembra interessare principalmente chi fa uso di AdBlock, si verifica indipendentemente dal tentativo di rivedere il video o di saltare a una parte specifica, situazione in cui, a volte, il caricamento diventa infinito.

YouTube ha iniziato lo scorso anno a contrastare l'impiego di software per bloccare la pubblicità, mostrando messaggi che invitano a disabilitare questi strumenti e interrompendo la riproduzione dei video qualora gli utenti ignorassero tali avvertenze.

Questa politica ha spinto molti a disinstallare i propri adblocker, sebbene siano emerse anche soluzioni alternative per aggirare il problema. La nuova anomalia dei video che saltano alla fine potrebbe essere una mossa intenzionale della piattaforma per disincentivare ulteriormente l'uso dei blocca pubblicità, ma potrebbe trattarsi anche di un malfunzionamento legato agli adblocker stessi.

Tuttavia, è importante notare che il problema sembra affliggere in modo particolare gli utenti di AdBlock, mentre chi utilizza altri tipi di adblocker non sembra riscontrare lo stesso comportamento. Si registrano alcuni episodi isolati in cui il problema si presenta anche in assenza di adblocker, ma si tratta di casi molto rari.

Oltre alle questioni relative agli adblocker, YouTube sta procedendo con altre novità, tra cui un redesign dell'interfaccia web che non ha raccolto favori dal pubblico e l'introduzione di codici QR brandizzati dagli inserzionisti. Inoltre, i membri di YouTube Premium hanno ora accesso a una funzionalità sperimentale AI-driven denominata 'Jump ahead', che facilita la navigazione all'interno dei video.