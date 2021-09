Vodafone, ho. e PosteMobile: problemi alla rete e disservizi | Aggiornamento: problema risolto

Un giovedì mattina difficile per gli utenti che hanno una SIM che si aggancia alla rete Vodafone. L’operatore con sede a Newbury non è l’unico ad avere problemi ma anche i due operatori virtuali ho. e PosteMobile. Cosa sta succedendo?

La rete Vodafone è down? Non proprio, ma sono numerosissime le segnalazioni che stanno raggiungendo DownDetector, noto portale che aiuta gli utenti a segnalare malfunzionamenti diffusi non solo nelle reti di telecomunicazioni ma anche per quanto riguarda alcuni servizi online più conosciuti come Gmail oppure Twitch.

Sin dalle ore 9:20 di questa mattina, gli utenti lamentano mancanza totale di segnale, impossibilità di navigare in internet, effettuare chiamate e inviare messaggi. Principalmente le aree più colpite sono quelle del centro Italia, dell’Emilia Romagna e della Lombardia ma sembra si stia espandendo anche verso altre zone del Belpaese.

Non è chiaro cosa abbia causato i disservizi di oggi 2 settembre, ma Vodafone ha già riconosciuto la problematica e sta comunicando ai propri clienti che si sta occupando di scovarne le cause e porre rimedio.

C’è poco che si possa fare. I tecnici di Vodafone sono già al lavoro per risolvere il problema e siamo sicuri che molto presto la rete di telefonia verrà ripristinata allo stato originale. Per il momento non potete fare altro che attendere, dunque, e segnalare all’operatore la problematica tramite i numeri di assistenza e i loro profili social, sui quali sono solitamente molto rapidi a rispondere.

Anche voi siete tra gli utenti colpiti? Avete già segnalato all’operatore qual è il problema riscontrato?

Aggiornamento del 02/09/2021 alle 12:40 – La normale funzionalità di rete sembra essere stata ripristinata.