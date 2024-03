Passate a Ho Mobile: tanti GB, minuti e SMS illimitati a partire da 7€ al mese!

Se volete cambiare operatore e siete alla ricerca di un'offerta vantaggiosa, allora non cercare oltre! A marzo Ho Mobile offre un'ottima promozione per tutti i nuovi clienti: passate a Ho per ottenere minuti e SMS illimitati, senza costi di attivazione e con la SIM online gratuita. Per soli 6,99€ al mese potete ottenere 100 giga di dati, mentre con 8,99€ al mese avrete a disposizione ben 150 giga!

Passate a Ho Mobile entro il 29 marzo e inserite il codice #PASQUA5 durante l'acquisto online per ricevere 5€ di ricarica omaggio al primo rinnovo.

Vedi offerta su Ho Mobile

Ho Mobile 100 Giga e 150 Giga, perchè approfittarne?

Con Ho Mobile non ci sono mai sorprese spiacevoli. Approfittate di un'offerta trasparente e senza vincoli nascosti: diventando nuovi clienti Ho Mobile potrete decidere se attivare un nuovo numero o mantenere quello attuale e pagare comodamente online. E se non siete completamente soddisfatti, avrete 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Con Ho Mobile c'è la possibilità di personalizzare il vostro numero telefonico e creare la combinazione perfetta a soli 4,99€, con la massima flessibilità e convenienza.

Unitevi alla rete di Ho Mobile con il 98% di copertura 4G con velocità fino a 30 Mbps, navigazione in hotspot e un'app intuitiva per controllare tutto ciò che serve in modo semplice e rapido. Non lasciatevi scappare questa fantastica offerta di Pasqua a partire da 6,99€, passate a Ho Mobile oggi stesso e iniziate subito a risparmiare senza rinunciare a un servizio mobile di alta qualità per il vostro smartphone! Qui trovate le condizioni generali del contratto.

