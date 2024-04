Se passate a ho. Mobile 100GB vi costano MENO di 7€!

Siete alla ricerca di un nuovo operatore telefonico che vi proponga un'offerta vantaggiosa? Ci sono molte ragioni convincenti per scegliere Ho Mobile, e l'ultima promozione proposta per i nuovi clienti rappresenta un'ottima opportunità per avere tanti GB a un prezzo vantaggioso: chiunque attivi un nuovo numero potrà approfittare di 100GB a 6,99€ al mese oppure 150GB a 8,99€ al mese. SMS e minuti illimitati sono inclusi!

Ho Mobile 100 Giga e 150 Giga, perchè approfittarne?

Con minuti e SMS illimitati, attivazione gratuita e la possibilità di personalizzare il vostro numero, Ho Mobile vi assicura un'esperienza su misura e senza sorprese: solo un servizio trasparente e conveniente.

Ma perché scegliere proprio Ho Mobile? La rete di Ho Mobile offre il 98% di copertura 4G con velocità fino a 30 Mbps, navigazione in hotspot e un'app intuitiva. Inoltre, grazie alla garanzia di soddisfazione, avrete 30 giorni per innamorarvi di ho: se non siete completamente soddisfatti, riceverete un rimborso.

Con questa offerta super conveniente, potete ottenere 100 Giga a 6,99€ al mese o 150 Giga a 8,99€ al mese, con attivazione e SIM gratuite online. È un'opportunità da non lasciarsi sfuggire! Passate a Ho Mobile oggi stesso e iniziate subito a risparmiare senza rinunciare a un servizio mobile di alta qualità.

