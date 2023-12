WhatsApp, arriva la funzione per guardarsi video insieme agli amici

WhatsApp continua ad alzare l'asticella nel mondo delle app di messaggistica con la sua ultima funzione che migliora il modo in cui ci connettiamo e condividiamo i contenuti. Fonti attendibili suggeriscono che l'app sta attualmente testando una funzionalità che consentirà agli utenti di condividere musica e video con gli amici in modo pratico e semplice.

Secondo quanto riportato dai sempre attentissimi esperti di WaBetaInfo, WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione che consente agli utenti di condividere i propri schermi durante le videochiamate. Ciò significa che voi e i vostri amici potrete ascoltare musica o guardare video insieme in tempo reale. La funzione sarà compatibile sia con i dispositivi iOS che con quelli Android, garantendo così una diffusione capillare.

Il punto forte di questa funzione è la possibilità per tutti i partecipanti a una videochiamata di condividere i propri schermi, creando un coinvolgente watch party virtuale all'interno dei confini di una piattaforma di messaggistica istantanea. Gli utenti Android dispongono già di un'opzione di condivisione dello schermo, ma la versione attuale si limita alla visualizzazione di contenuti video, senza condividere l'audio. Il prossimo aggiornamento promette un'esperienza più completa, consentendo la condivisione di contenuti audio e video.

La funzionalità è già presente su altre piattaforme come Discord ma finalmente raggiungerà l'ampia base di utenza dell'app di messaggistica più utilizzata al mondo.

Sebbene alcuni possano trovare inaspettata l'introduzione di questa funzione, essa aggiunge indubbiamente un livello di versatilità alla piattaforma. Dopo tutto, chi non apprezzerebbe la possibilità di trasformare una chat di routine in un'esperienza di intrattenimento condivisa?

In attesa del lancio ufficiale, continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su questa interessante funzione. Nel frattempo, fateci sapere nei commenti quali altre funzioni vorreste vedere integrate in WhatsApp. Il gigante della messaggistica sembra impegnato a fornire una piattaforma dinamica e interattiva, e ci farebbe piacere sentire la vostra opinione sull'argomento.