WhatsApp integrerà molto presto una funzione di Instagram Direct

Il team dietro lo sviluppo dell’app di messaggistica più famosa al mondo si sta preparando all’annuncio di una grande novità. Non preoccupatevi, questa volta non parliamo di nuovi termini e condizioni di WhatsApp che infastidiscono gli utenti in materia di privacy, ma della possibilità che venga implementata una funzionalità molto usata soprattutto nei messaggi diretti di Instagram.

WhatsApp sta per implementare una nuova funzione dedicata alle chat che in un certo senso andrà a proteggere la privacy di alcuni utenti. Secondo quanto riportato da WaBetaInfo infatti, sarebbe in arrivo su WhatsApp una particolare funzione che abbiamo imparato ad amare sin dalla nascita delle chat Direct nel social dedicato alla fotografia Instagram.

Di cosa si tratta? Delle foto che si autodistruggono!

La nuova funzione di WhatsApp che potete vedere immortalata negli screenshot permetteràl’invio di immagini che non possono essere esportate o inoltrate dalla chat. Inoltre esse si cancelleranno automaticamente non appena l’utente abbandonerà la sessione di conversazione.

Al momento tale funzionalità non ha ancora raggiunto la fase di Beta pubblica ma non mancheremo di condividere con voi la novità non appena ce ne fosse occasione.

Purtroppo la privacy degli utenti non è assicurata al 100%, il ricevente può infatti ancora catturare uno screenshot dell’immagine prima che essa scompaia per sempre, ma è molto probabile che WhatsApp sia al lavoro su un blocco in maniera simile a quello delle principali applicazioni per l’home banking.

Un ulteriore sforzo di Facebook per introdurre funzioni mirate a proteggere le conversazioni private tra gli utenti come i messaggi effimeri introdotti nell’autunno scorso e che scompaiono dopo 7 giorni dalla ricezione. Anche in quel caso i media inviati vengono eliminati assieme ai messaggi effimeri, mentre con la funzione in arrivo l’eliminazione sarà istantanea!