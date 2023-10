WhatsApp come Mission Impossible, arrivano i messaggi audio con autodistruzione

In un'epoca in cui le preoccupazioni per la privacy sono fondamentali, WhatsApp, la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, continua a migliorare la sua esperienza utente. L'ultima aggiunta al suo repertorio è l'introduzione dell'autodistruzione dei messaggi audio. Questa funzione ha fatto il suo debutto nella versione beta dell'app, e arriverà molto presto per tutti.

La notizia di questa innovativa funzione è stata svelata per la prima volta da WABetaInfo, una fonte affidabile per gli aggiornamenti relativi a WhatsApp. Chi sta testando l'ultima versione beta del servizio può ora sperimentare l'autodistruzione dei messaggi audio. Questa novità funziona in modo simile all'impostazione "Visualizza una volta" per foto e video, in cui il contenuto scompare una volta visualizzato dal destinatario.

"WhatsApp sta introducendo una nuova funzione per consentire agli utenti di condividere note vocali con la modalità 'View Once' attivata per una maggiore privacy. Questa funzione è disponibile per alcuni beta tester che installano le ultime versioni di WhatsApp Beta", riporta il sito. In uno screenshot, si intravede il pulsante "1" che appare quando si registra un messaggio audio, a simboleggiare la natura effimera del messaggio.

WABetaInfo

Sebbene l'innovazione sia indubbiamente interessante, WhatsApp non ha ancora rivelato quando questa funzione sarà accessibile al grande pubblico. In effetti, anche tra gli utenti della beta, l'accesso a questa funzione rimane limitato. Per gli utenti iOS, WhatsApp Beta è disponibile esclusivamente attraverso TestFlight, e ottenere un invito può essere un'impresa ardua.

Il passaggio all'autodistruzione dei messaggi audio è in linea con l'impegno di WhatsApp a salvaguardare la privacy degli utenti. Questa funzione testimonia l'impegno della piattaforma nell'offrire canali di comunicazione sicuri e riservati ai propri utenti.

Resta da vedere come quest'ultima funzione avrà un impatto sul modo in cui comunichiamo e condividiamo i messaggi vocali. Per ora, gli utenti possono aspettarsi un'esperienza di messaggistica ancora più privata e sicura.