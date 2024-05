Su Whatsapp sarà facilissimo gestire lo spazio con il nuovo aggiornamento

Altre novità interessanti per WhatsApp, che nell'ultima versione beta per Android, la 2.24.10.8, introduce novità per la gestione dello spazio di archiviazione e il filtraggio delle chat. La novità permetterà agli utenti di ottimizzare l'uso dello spazio, identificando meglio cos'è a occupare la maggior parte dei GB disponibili sul proprio smartphone.

La funzione di filtraggio delle chat include categorie come "Tutte", "Non Letti" e "Gruppi", offrendo agli utenti maggior controllo sulle proprie conversazioni. Grazie a questi filtri è possibile identificare facilmente quali chat e canali occupano più spazio, consentendo di agire di conseguenza. Si tratta senza dubbio un metodo molto comodo per liberare spazio prezioso cancellando solamente alcuni contenuti, senza correre il rischio di eliminare per sbaglio foto o documenti importanti.

WABetaInfo

La novità è ancora in beta e non c'è una data certa in cui verrà resa disponibile a tutti, ma non dovrebbe mancare molto prima del suo debutto. Si tratta senza dubbio di una funzionalità comoda, che facilita la vita agli utenti e che per questo verrà accolta positivamente. Meta sta lavorando ormai da tempo per migliorare sempre di più la sua app di messaggistica, spesso inserendo funzionalità richieste dagli utenti, così da restare al passo e non rischiare di perderli in favore di altre applicazioni, più moderne e funzionali.

Altrettanto spesso, Whatsapp viene criticata per "copiare" Telegram, app di messaggistica rivale con moltissime funzionalità utili, ancora assenti (o implementate solo parzialmente) su Whatsapp. Ma se ad essere copiate sono le funzionalità più utili di una determinata app, è davvero un male? A conti fatti a guadagnarci è l'utente, che ritrova in ogni app tutte le sue funzioni preferite.