WhatsApp migliora la qualità di chiamate video e vocali su tutte le piattaforme

WhatsApp ha annunciato alcune importanti novità per migliorare la qualità delle chiamate sui dispositivi Android, iOS e PC. Una delle nuove funzionalità più interessanti è lo "Speaker spotlight", che durante le conferenze mette in primo piano la persona che sta parlando, facilitando così il riconoscimento dell'interlocutore da parte degli altri partecipanti.

In aggiunta, WhatsApp implementerà la possibilità di condividere l'audio durante le sessioni di condivisione dello schermo. Questo significa che gli utenti potranno guardare video e ascoltare musica insieme, indipendentemente dalla distanza. La fonte afferma che la funzione sarà particolarmente utile per guardare contenuti multimediali con amici e familiari, i quali potranno godere dell'audio integrato.

Un altro aggiornamento importante riguarda l'ampliamento del numero massimo di partecipanti ad una chiamata, che passa a 32 persone. Questa estensione è applicabile sia alle chiamate audio che video e sarà supportata su tutti i dispositivi che dispongono di WhatsApp.

I nuovi aggiornamenti dovrebbero essere distribuiti nelle prossime settimane come parte dell'impegno di WhatsApp per migliorare l'esperienza di chiamata attraverso l'adozione del codec MLow. Questo codec è progettato per ottimizzare l'affidabilità delle chiamate e include miglioramenti per la cancellazione del rumore e dell'eco. Inoltre, gli aggiornamenti lato video porteranno una maggiore risoluzione per gli utenti con una connessione Internet adeguata.

Sul fronte del design, il capo del design di WhatsApp, Idit Yaniv, ha sottolineato che il recente redesign dell'app mira a renderla più fresca, accessibile e semplice. Tra le novità figurano una barra di navigazione riposizionata nella parte inferiore dell'interfaccia utente e nuovi filtri per le chat. È stata inoltre introdotta una modalità scura, ampiamente richiesta dagli utenti nel corso degli anni.