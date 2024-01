WhatsApp, presto potrete farvi gli sticker personalizzati dentro all'app

WhatsApp ha annunciato oggi una nuova funzionalità che promette di rendere la messaggistica più divertente e personalizzata. Disponibile, per ora, esclusivamente su iOS, il nuovo Creatore di Adesivi consente agli utenti di creare, modificare e condividere i propri adesivi direttamente all'interno dell'app.

Questa funzionalità elimina la necessità di app di terze parti o complicate procedure di trascinamento e rilascio di immagini per creare adesivi personalizzati. Basta aprire la barra degli adesivi, selezionare "crea adesivo", e scegliere una foto dalla tua galleria. Il processo è intuitivo e offre infinite possibilità creative.

Ciò che rende eccezionale questo Creatore di Adesivi è la possibilità di personalizzare gli adesivi utilizzando gli strumenti di editing di WhatsApp. Aggiungi testo, disegna, sovrapponi altri adesivi: le opzioni sono limitate solo dalla tua immaginazione. Una volta creato il tuo adesivo personalizzato, viene automaticamente salvato nella barra degli adesivi per un facile accesso in futuro. Niente pubblicità dunque e niente installazione di programmi terze parti invasivi, finalmente.

Il Creatore di Adesivi è già disponibile su WhatsApp Web e sarà implementato su iOS 17+ nei prossimi giorni. Purtroppo, non sono state fornite informazioni sulla data di rilascio per gli utenti Android, ma è probabile che la funzionalità arrivi anche su questa piattaforma in un prossimo futuro.