Wikipedia si fonde con TikTok: ecco "WikiTok", dove scrolli per imparare casualmente

Non è una novità, ormai tutti i social media hanno l'obiettivo di tenere gli utenti più incollati possibile alle piattaforme, fornendo continuamente contenuti "interessanti" per non fargli lasciare l'app. È da questo concetto che è nato WikiTok, un nuovo progetto che trasforma la navigazione su Wikipedia in un feed scorrevole simile a TikTok, così da far scoprire agli utenti cose nuove in modo casuale.

Sviluppato da Isaac Gemal utilizzando strumenti di coding AI, WikiTok presenta brevi riassunti degli articoli di Wikipedia con immagini e link per approfondire. Il concetto è nato da un thread su X (ex Twitter) e Gemal ha creato un prototipo in meno di due ore usando gli strumenti AI Cursor e Claude. "L'intero progetto conta solo poche centinaia di righe di codice, e Claude ne ha scritto la maggior parte", ha dichiarato Gemal ad Ars Technica.

A differenza di TikTok, WikiTok non contiene video né tracciamento invasivo dei dati. Gli articoli vengono selezionati casualmente dall'API di Wikipedia e presentati in un flusso verticale, ottimizzato per la visualizzazione su smartphone.

WikiTok potrebbe essere visto, quindi, come un'alternativa "positiva" a TikTok, perfetta per chi ama scoprire cose nuove. Certo, c'è da dire che comunque sostituire un feed "negativo" con uno "positivo" potrebbe non essere la soluzione ottimale al sovraccarico dei social media - tanto che alcuni studi suggeriscono che le informazioni apprese attraverso lo smartphone tendono a essere meno memorizzabili -.

Il progetto WikiTok è open source e il suo creatore non ha intenzione di monetizzarlo o implementare algoritmi complessi. "Non ho grandi piani per un qualche algoritmo iper-calcolante in stile TikTok. È anti-algoritmico, se vogliamo", ha affermato Gemal.

Nonostante WikiTok offra un modo innovativo di esplorare Wikipedia, è importante ricordare anche che non tutti gli articoli dell'enciclopedia online hanno lo stesso livello di affidabilità. Molte voci, infatti, necessitano di ulteriori fonti e verifiche.

Oltre a WikiTok, sono nate altre iniziative simili come WikTok (senza una "i") di Alexandre Pesant, realizzato con un diverso strumento AI chiamato Lovable. È probabile dunque che in futuro vedremo nascere altri progetti ispirati a questo concetto.

Insomma, WikiTok rappresenta un interessante esperimento di fusione tra social media e conoscenza enciclopedica. Tuttavia, come per qualsiasi fonte di informazioni online, è fondamentale mantenere un approccio critico e verificare sempre le fonti primarie degli articoli presentati.