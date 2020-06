WindTre attiva l’assistenza su WhatsApp

Anche WindTre ha appena attivato il servizio clienti su WhatsApp. Gli utenti che necessitano di consulenza potranno ora contattare l’operatore direttamente all’interno dell’applicazione di messaggistica istantanea.

A comunicarlo è la stessa società, che sta inviando a molti utenti un SMS con cui viene annunciata loro questa novità. In particolare, dopo aver contattato il servizio clienti al 159, alcuni clienti riceveranno un messaggio in cui è riportato il testo: “Gentile Cliente, per ricevere assistenza tramite WhatsApp clicca su https//api.whatsapp.com/send?phone=393880000159“.

Il link allegato all’SMS apre immediatamente una conversazione con il servizio clienti dell’operatore. In alternativa, sarà possibile salvare il numero “388 0000 159” nella rubrica, così da trovare il contatto all’interno di WhatsApp. A poter usufruire di questa consulenza non potranno essere solo gli utenti che hanno ricevuto il sopracitato messaggio, bensì tutti i clienti WindTre.

WhatsApp – come confermato da una recente indagine – è un’applicazione sempre più scelta dagli utenti, riuscendo a superare il traguardo dei 2 miliardi di utenti. Anche TIM, non molto tempo fa, ha lanciato l’assistenza su WhatsApp.