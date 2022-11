Nata poco più di dieci anni, Xiaomi ha saputo imporsi sul mercato globale grazie a prodotti di qualità abbinati ad una politica commerciale particolarmente attenta alle necessità dei suoi clienti e alla capacità di riuscire a proporre a prezzi concorrenziali device di prima categoria.

Con l’avvicinarsi del 25 Novembre, data in cui cadrà il Black Friday 2022, l’azienda ha deciso di inaugurare dieci giorni di forti sconti e promozioni su molti dei propri prodotti: la Road To Xiaomi Black Friday 2022.

Non importa se state cercando un nuovo smartphone, un elettrodomestico o un accessorio: sicuramente Xiaomi ha in serbo per voi un’interessante occasione.

La filosofia aziendale

Abbracciando la visione di “Essere amici dei propri utenti ed essere l’azienda più cool nei loro cuori”, Xiaomi mira costantemente a innovazioni e a un’esperienza utente di alta qualità e un’efficienza operativa. L’azienda costruisce incessantemente prodotti sorprendenti a prezzi onesti per permettere a tutti nel mondo di godersi una vita migliore attraverso tecnologie innovative.

Approccio che i consumatori hanno saputo riconoscere e premiare. Secondo Canalys, nel secondo trimestre del 2022 la quota di mercato dell’azienda in termini di spedizioni di smartphone è stata la terza a livello globale e si pone come una delle principali realtà di riferimento nel campo della telefonia italiana e europea: l’azienda occupa saldamente il secondo posto tra i top vendor in Italia per smartphone distribuiti nel terzo trimestre 2022, con una quota di mercato pari al 26% nella nostra penisola e il 23% del mercato europeo.

Road To Xiaomi Black Friday 2022: gli smartphone

A partire dal 7 Novembre, e per i 10 giorni successivi, andando su mi.com e po.co sarà possibile acquistare tantissimi prodotti a prezzi imperdibili: gli sconti proposti arrivano fino a 340 euro! Molto probabilmente altre offerte verranno attivate esclusivamente per la giornata del Black Friday, ma se qualcuna delle offerte vi attira non perdete tempo: potrebbero essere occasioni uniche! Attenzione: per alcuni prodotti gli sconti qui indicati saranno applicati direttamente nel carrello; non preoccupatevi se prima dell’acquisto vedrete una cifra più alta

Xiaomi 12 (8GB+256GB) | 559,90 euro (899,90 euro) , sconto di 340 euro

, sconto di 340 euro Xiaomi 12 PRO (8GB+256GB) | 899,90 euro (1099,90 euro) , sconto di 200 euro

, sconto di 200 euro Redmi 10C (3GB+64GB) | 99,99 euro (179,90 euro) , sconto di 80 euro che include il coupon da 20 euro disponibile su mi.com

, sconto di 80 euro che include il coupon da 20 euro disponibile su mi.com Redmi 10C (4GB+128GB) | 139,90 euro (219,90 euro) , sconto di 80 euro che include il coupon da 20 euro disponibile su mi.com

A queste offerte si aggiungeranno a partire dall’undici novembre le promozioni sul brand POCO:

POCO M4 Pro (6GB+128GB) | 169,90 euro (229,90 euro) , sconto di 60 euro

, sconto di 60 euro POCO M4 Pro (8GB+256GB) | 219,90 euro (279,90 euro) , sconto di 60 euro

Road To Xiaomi Black Friday 2022: i prodotti Smart life

Le proposte Xiaomi in vista del Black Friday 2022 non si limitano ai soli smartphone, sarà infatti possibile acquistare accessori per la casa e per la cucina a prezzi competitivi e con interessanti omaggi

Ma non finisce qui: la promozione Road To Xiaomi Black Friday 2022 prevede ulteriori sconti su tutti i prodotti in base alla spesa effettuata, oltre a buoni sconti da riscattare ogni giorno.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le offerte visitare le pagine mi.com e po.co.

Black Friday 2022: i prodotti Xiaomi da tenere d’occhio

Chiudiamo consigliandovi una serie di prodotti Xiaomi che, secondo la nostra esperienza, potrebbero essere oggetto di promozioni in occasione del prossimo black friday: sono prodotti che attualmente non sono oggetto di particolari sconti ma che, proprio per la loro popolarità, potrebbero comparire “a sorpresa”.