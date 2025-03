Xiaomi festeggia la donna con sconti unici: niente IVA sugli acquisti

In occasione della Festa della Donna, Xiaomi ha lanciato un'iniziativa per celebrare tutte le donne con sconti imperdibili. Fino al 10 marzo, il sito ufficiale di Xiaomi offre un'opportunità unica: su molti prodotti, l'IVA non viene applicata, permettendo agli utenti di risparmiare su una vasta gamma di dispositivi. Si tratta di una promozione che spazia tra diverse categorie di prodotti, dai dispositivi mobili agli accessori, passando per gadget per la casa e molto altro. È un'occasione imperdibile per approfittare di vantaggi esclusivi.

Offerte Xiaomi festa della donna, perché approfittarne?

Tra le novità più attese in questa promozione, spicca sicuramente il nuovo Xiaomi 15 Ultra, lo smartphone top di gamma della nuova serie 15. Questo smartphone rappresenta il punto di riferimento per la fotografia mobile, con una fotocamera all'avanguardia e performance straordinarie, confermandosi come un "re" per chi cerca il massimo in termini di innovazione e qualità. Acquistando il Xiaomi 15 Ultra, gli utenti potranno approfittare anche di una permuta fino a 150€, un’ulteriore opportunità per risparmiare su un acquisto già vantaggioso.

Non solo un grande smartphone, ma anche due accessori di grande valore. Chi acquista lo Xiaomi 15 Ultra durante questa promozione riceverà in omaggio il Photography Kit Legend Edition, un pacchetto pensato per gli amanti della fotografia che consente di sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera del dispositivo. Inoltre, sarà incluso anche lo Xiaomi Watch S4, un orologio smart che si distingue per la sua eleganza e funzionalità avanzate, rendendo l'offerta ancora più interessante per chi desidera un'esperienza tecnologica completa.

Ma l’offerta Xiaomi non si ferma solo agli smartphone. Tra le proposte in sconto ci sono anche monopattini elettrici, tablet, elettrodomestici per la casa e tanti altri dispositivi tecnologici pensati per rendere la vita quotidiana ancora più smart. Xiaomi ha sempre puntato sulla qualità e l’innovazione, e questa promozione è un’ottima occasione per scoprire la vasta gamma di prodotti dell'azienda a prezzi mai visti. Fino al 10 marzo, lo store Xiaomi è il posto giusto per fare acquisti di qualità con uno sconto esclusivo.

