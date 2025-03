Xiaomi 15 Ultra, la fotocamera con lo smartphone attorno non smette di migliorare | Recensione

Xiaomi 15 Ultra è perfetto per i fotografi appassionati. Promette una libertà di scatto senza precedenti, è anche un ottimo top di gamma in generale.

Xiaomi 15 Ultra: la recensione in un minuto

Xiaomi 15 Ultra è l'ultimo flagship del produttore cinese, che punta a offrire un'esperienza fotografica di livello professionale. Il design, ispirato alle fotocamere classiche, è elegante e curato nei dettagli, con materiali di alta qualità come la fibra di vetro aerospaziale e l'ecopelle. Lo smartphone è disponibile in tre colorazioni: Black, White e Silver Chrome.

Il display AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+ offre immagini nitide e brillanti, con una luminosità di picco di 3200 nit e una frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz a 120Hz. L'Always-on Display a 1Hz permette finalmente di visualizzare immagini a pieno schermo assieme a informazioni utili, senza compromettere l'autonomia.

Sotto la scocca, troviamo il potente Snapdragon 8 Elite, con 16GB di RAM LPDDR5X e fino a 1TB di memoria interna UFS 4.1. Il sistema di raffreddamento Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop previene il surriscaldamento durante l'uso intenso.

Il comparto fotografico è il fiore all'occhiello di Xiaomi 15 Ultra, con un sistema Leica di nuova generazione composto da quattro fotocamere posteriori. La fotocamera principale da 50MP con sensore Sony LYT-900 da 1 pollice garantisce scatti di alta qualità in ogni condizione di luce. Il teleobiettivo da 50MP è ideale per la ritrattistica e la macrofotografia, mentre il nuovo periscopio con sensore da 200MP offre uno zoom ottico 5x e una maggiore capacità di catturare la luce rispetto al passato. La fotocamera ultra-grandangolare da 50MP completa il comparto fotografico.

La registrazione video raggiunge nuovi livelli di qualità, con la possibilità di girare 8K a 30fps su tutte le lenti e 4K a 120fps con la fotocamera principale e il teleobiettivo 5x. Le modalità Pro e i controlli manuali per foto e video (oltre al supporto per RAW e LOG su tutte le focali) lo rendono uno dei migliori strumenti creativi tascabili.

Xiaomi 15 Ultra è uno dei primi smartphone in Europa a essere equipaggiato con HyperOS 2, basato su Android 15. Il sistema operativo introduce miglioramenti in termini di prestazioni, connettività e intelligenza artificiale. La batteria da 5410mAh offre una buona autonomia, supportata dalla ricarica rapida a 90W e dalla ricarica wireless a 80W.

Xiaomi 15 Ultra è un cameraphone di fascia alta che si rivolge agli appassionati di fotografia. Le sue prestazioni elevate, il comparto fotografico di livello professionale e il design curato lo rendono un dispositivo completo e versatile.

Prezzi

Xiaomi 15 Ultra è disponibile all'acquisto in tre varianti di colore: Black, White e Silver Chrome. Sono disponibili due configurazioni di memoria: 16GB+1TB a partire da 1699,90 euro e 16GB+512GB a partire da 1499,90 euro.

Acquistando Xiaomi 15 Ultra su mi.com, è possibile usufruire di un'offerta bundle che include lo Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition e Xiaomi Watch S4. È inoltre disponibile un'offerta trade-in con extra valutazione fino a 150 euro.

Anche Amazon offre un'offerta bundle per la versione 16GB+512GB, che include lo Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition e Xiaomi Watch S4. Oltre all'offerta trade-in con extra valutazione fino a 150 euro, Amazon offre anche un coupon del valore di 100 euro.

Tutte le promozioni saranno attive fino al 31 marzo.

Xiaomi 15 Ultra: la recensione completa

Xiaomi continua la sua ambiziosa sfida nel mondo della fotografia mobile con il nuovo Xiaomi 15 Ultra, un dispositivo che non solo si propone come top di gamma a tutto tondo, ma punta a diventare il punto di riferimento per gli appassionati di fotografia, offrendo un'esperienza d'uso paragonabile a quella di una fotocamera compatta.

Con un comparto fotografico rinnovato e rifinito, un hardware di ultima generazione e un design elegante, Xiaomi 15 Ultra si presenta come un prodotto di fascia alta che non teme confronti. Ma è davvero in grado di soddisfare le aspettative dei fotografi più esigenti e di sostituire una fotocamera compatta dedicata?

Il peso della qualità

Xiaomi 15 Ultra rifinisce l'estetica raffinata del suo predecessore, traendo ispirazione dal design delle fotocamere classiche. Disponibile in tre eleganti colorazioni – Black, White e Silver Chrome – lo smartphone si distingue per la cura dei dettagli e la scelta di materiali di alta qualità. La stupenda versione Silver Chrome, in particolare, presenta un rivestimento in fibra di vetro aerospaziale che garantisce una maggiore resistenza alle cadute, oltre a impreziosire il dispositivo con pelle PU e il simbolo Ultra in un angolo ispirato alla SU7 Ultra, l'auto del brand.

Ispirato alle fotocamere Leica classiche, lo Xiaomi 15 Ultra in questa colorazione farà veramente felici gli appassionati

La colorazione da noi ricevuta, quella bianca, ha invece una scocca in vetro con delle stupende ondulature che vanno a catturare la luce. Abbiamo avuto modo di mettere le mani anche sulla versione nera, la quale ha un particolare anello rosso acceso ad esaltare le fotocamere ma ha una scocca (sempre in vetro) un po' più scivolosa e - a mio parere - noiosa.

Apprezzatissime le cornici in alluminio opaco che, come la scocca, non catturano impronte digitali e sporco. Le forme riprendono in parte quelle dei modelli precedenti, con i bordi che vanno a inclinarsi verso la scocca posteriore. Questo permette a Xiaomi di "ingannarci" facendo sembrare il 15 Ultra, quando tenuto in mano, più snello di quello che in realtà non è.

Quello di cui dobbiamo parlare è però il gigantesco comparto fotografico, l'elemento più polarizzante di questo design e ormai caratteristica distintiva di qualsiasi modello Ultra mai presentato da Xiaomi (chi si ricorda il Mi 11 Ultra?).

L'isola che contiene i sensori fotografici è grande, ma generalmente questo non è un problema. Molti brand come Vivo e Honor hanno ormai abbracciato questo design simmetrico ispirato alle macchine fotografiche per i propri top di gamma, con cerchi dal diametro più o meno grande. Sinceramente, è un tipo di layout che a me piace molto: centrale, simmetrico, che richiama visivamente le compatte di una volta.

Ciò che può dare più fastidio, invece, è la sporgenza verso l'esterno. Xiaomi 15 Ultra ha delle fotocamere che si ergono dal corpo dello smartphone quasi dello stesso spessore del telefono stesso. Io non lo trovo un problema, è il compromesso da fare per avere - spoiler - le migliori fotocamere sul mercato, ma capisco come non sia un prodotto adatto a tutti.

Con dimensioni di 161,3 x 75,3 x 9,35 mm e un peso di 226g (9,48mm di spessore e 229g per la versione Silver Chrome), Xiaomi 15 Ultra non è un peso piuma o un prodotto compatto, per quello c'è Xiaomi 15 base. Esattamente come per la sporgenza delle fotocamere, tuttavia, se volete sensori grandi e lenti di qualità (oltre a tutto il resto dello smartphone ovviamente) questo è ciò a cui ad oggi si deve andare incontro.

La resistenza è un altro punto di forza di questo smartphone: la struttura Xiaomi Guardian, con il nuovo Xiaomi Shield Glass 2.0, garantisce una resistenza alle cadute fino a 16 volte superiore rispetto al passato. A differenza di alcuni altri concorrenti, Xiaomi con questo 15 Ultra si è limitata alla certificazione IP68 invece che arrivare fino alla IP69. Nell'uso dello smartphone non cambia assolutamente nulla, potete comunque immergerlo in acqua fino a 1m per 30 minuti, ma ovviamente non si può nascondere che c'è chi ha fatto di meglio.

L'ottimo display a cui siamo abituati

Xiaomi 15 Ultra vanta un display AMOLED da 6,73 pollici con una risoluzione WQHD+ di 3200 x 1440 pixel e una densità di 522 ppi, in grado di offrire immagini nitide e dettagliate. La luminosità di picco di 3200 nit garantisce una visibilità ottimale anche in condizioni di luce ambientale intensa e contenuti HDR brillanti, mentre la frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz a 120Hz assicura una fluidità impeccabile e un'esperienza visiva coinvolgente, con un consumo energetico contenuto.

Tra le novità introdotte da Xiaomi 15 Ultra, troviamo il nuovo e meraviglioso Always-on Display a 1Hz, che permette finalmente di visualizzare un'immagine a pieno schermo assieme a ora, data e notifiche senza compromettere l'autonomia del dispositivo.

Il display supporta inoltre le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision, offrendo una gamma cromatica DCI-P3 completa e una riproduzione dei colori fedele e accurata. La certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu, il bassissimo livello di sfarfallio e la possibilità di variare la temperatura del display con il passare delle ore sicuramente sono punti a aggiuntivi a suo favore.

Sotto il display, troviamo un lettore di impronte digitali ultrasonico che sfrutta la tecnologia 3D per una maggiore precisione e velocità di sblocco, anche con le mani bagnate o unte. Secondo i dati forniti da Xiaomi, la velocità di sblocco è del 25% superiore con lo schermo acceso e del 56% con lo schermo spento, rispetto alla generazione precedente. Nella nostra prova non ha mai fallito un colpo, anche se sarebbe stato utile avere sull'AoD un segno che aiuti a prendere la mira per appoggiare il dito e sbloccare il terminale senza dover accendere prima il display.

È un flagship, cosa vi aspettavate?

Il cuore di Xiaomi 15 Ultra è ovviamente il potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un processore realizzato con processo produttivo a 3nm da TSMC, che promette prestazioni elevate e un'efficienza energetica migliorata. Rispetto al suo predecessore, Snapdragon 8 Elite offre un miglioramento delle prestazioni multi-core fino al 45% e una riduzione dei consumi fino al 52%. La GPU Adreno integrata garantisce un'esperienza di gioco di prima classe, con un incremento delle prestazioni del 44% e una riduzione dei consumi del 46%.

A supportare il processore, troviamo 16GB di memoria RAM LPDDR5X e 512GB o 1TB di memoria interna UFS 4.1, garantendo una velocità di elaborazione e di trasferimento dati senza compromessi. Per mantenere le temperature sotto controllo, Xiaomi ha implementato il sistema di raffreddamento Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop, che dovrebbe prevenire il surriscaldamento anche durante le sessioni di gioco più intense o l'utilizzo prolungato della fotocamera.

Dico "dovrebbe" perché in questo primo firmware da noi provato le temperature, sebbene mai eccessive, non sono esattamente sempre basse. Soprattutto quando si gioca a titoli molto impegnativi o si utilizza la fotocamera per registrare video in alta qualità o per scattare moltissime foto, lo smartphone tende a scaldarsi leggermente (e a consumare un bel po' di batteria!).

Siccome gli altri terminali Snapdragon 8 Elite non vanno incontro a questi inconvenienti, abbiamo chiesto spiegazioni. Ci è stato detto che la situazione verrà risolta con un aggiornamento e che il brand è già a conoscenza di questo "bug", se così vogliamo chiamarlo.

Ripeto, non è nulla di eccessivo e siamo lontani dai problemi di surriscaldamento che hanno afflitto modelli passati. Semplicemente Xiaomi 15 Ultra ad oggi diventa tiepido usandolo molto e tende a consumare un po' di più rispetto ai concorrenti, ma niente di esagerato.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Xiaomi 15 Ultra 2947 9018 2368252 Errore Errore Errore Errore Vivo X200 Pro 2722 7736 2564910 11000 (41,83 fps) 10025 - 6793 (67,8%) 6136 (36,74 fps) 5558 - 3532 (63,6%) Samsung Galaxy S25 Ultra 3142 9870 2214097 9558 (36,34 fps) 11417 (50,2%) 6161 (36,90 fps) 6540 - 3246 (49,6%) Honor Magic7 Pro 3039 9249 2026037 11691 (44,45 fps) Crash 6418 (38,44 fps) Crash OnePlus 13 3043 9302 2259205 11723 (44,58 fps) 11808 - 7534 (63,8%) 6492 (38,88 fps) 6751 - 4440 (65,8%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%) Nubia Z70 Ultra 3057 9379 2497327 11300 (42,97 fps) 11442 - 9809 (80,5%) 6435 (38,54 fps) 6531 - 5076 (77,7%)

Xiaomi 15 Ultra è dotato di una connettività di ultima generazione, che include il supporto per il Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e NFC. La connettività 5G è garantita da un modem Snapdragon X80, che supporta un'ampia gamma di bande 5G SA e NSA, per una velocità di connessione elevata e una copertura ottimale. Per quanto riguarda la gestione delle SIM, Xiaomi 15 Ultra offre diverse opzioni: nano SIM + nano SIM oppure una nano SIM e una eSIM.

L'esperienza multimediale di Xiaomi 15 Ultra è arricchita da un sistema audio di alta qualità, composto da due speaker stereo con supporto Dolby Atmos. Gli speaker offrono un suono bilanciato e potente, ideale per la riproduzione di musica, film e giochi. La certificazione Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless garantisce una riproduzione audio fedele e di alta qualità, sia con le cuffie cablate che con quelle Bluetooth. Infine, il sistema a quattro microfoni integrato migliora la qualità delle chiamate e la registrazione audio durante la creazione di contenuti video.

Xiaomi 15 Ultra è alimentato da una batteria Xiaomi Surge da 5410mAh, che garantisce un'autonomia generalmente molto buona, sebbene non ai livelli di quella di Oppo Find X8 Pro e OnePlus 13. Come dicevo poco fa, sebbene l'autonomia di Xiaomi 15 Ultra sia molto buona e superiore a quella del modello dello scorso anno, al momento tende a scaricare la batteria appena più velocemente rispetto ai diretti concorrenti con lo stesso chip. Questo dovrebbe essere risolto con un aggiornamento.

La tecnologia di ricarica rapida a 90W permette di ricaricare completamente la batteria in tempi molto brevi, mentre la ricarica wireless a 80W offre una soluzione comoda e veloce per chi preferisce evitare i cavi, sebbene sia necessaria una base con tecnologia proprietaria.

Sensore da 1" e un teleobiettivo da safari

Il vero punto di forza di Xiaomi 15 Ultra è il suo comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Leica.ù

Il sistema Leica di nuova generazione si compone di quattro fotocamere posteriori, che coprono una gamma focale da 14mm a 100mm ottici, con varie lunghezze focali aggiuntive ottenibili tramite ISZ (In-Sensor Zoom), offrendo una versatilità senza precedenti per qualsiasi scenario fotografico.

La fotocamera principale da 50MP mantiene l'ottimo sensore Sony LYT-900 da 1 pollice, caratteristica che molti concorrenti hanno deciso di abbandonare per i loro modelli "Pro" del 2025 (potrebbero ancora stupirci con degli "Ultra", ma ad oggi non c'è nulla di ufficiale). Rispetto al modello 2024, andiamo a perdere l'apertura variabile, un vero peccato. Sebbene non avesse un impatto enorme sulle immagini finali come accade sulle mirrorless, era uno strumento in più nelle mani dei fotografi, cosa sempre apprezzata.

Le lenti 8P asferiche con apertura f/1.63, la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e l'ampio range dinamico di 14EV permettono di catturare immagini nitide e dettagliate anche nelle condizioni più estreme. Controluce, scene ad alto contrasto, concerti, fuochi d'artificio... nulla impensierisce Xiaomi 15 Ultra.

Il primo teleobiettivo da 50MP, con sensore Sony IMX858 e lunghezza focale equivalente a 70mm, è ideale per la ritrattistica e supporta la macrofotografia da 10cm. Il nuovo enorme periscopio con sensore Samsung ISOCELL HP9 da 200MP, con lunghezza focale equivalente a 100mm, offre uno zoom ottico 5x e una maggiore capacità di catturare la luce (+136% rispetto a Xiaomi 14 Ultra), aprendo nuove possibilità per la fotografia a lunga distanza.

Completa il comparto fotografico la fotocamera ultra-grandangolare da 50MP, con sensore Samsung ISOCELL JN5 e campo visivo di 115 gradi (14mm), che permette di catturare ampi paesaggi e scene d'insieme, sebbene non sia la più ampia sul mercato. Tutte le lenti sono dotate di autofocus e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), ad eccezione della fotocamera ultra-grandangolare.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Xiaomi 15 Ultra introduce anche la modalità Master Portrait, offrendo una maggiore flessibilità nella composizione dei ritratti con effetti bokeh personalizzabili e diverse lunghezze focali a disposizione.

La registrazione video raggiunge nuovi livelli di qualità, con la possibilità di girare video in 8K a 30fps su tutte le lenti e 4K a 120fps con la fotocamera principale e il teleobiettivo da 200MP. La stabilizzazione Ultra Image Stabilization, che combina OIS a 4 assi e EIS, garantisce riprese molto fluide e professionali anche senza l'ausilio di un treppiede o di un gimbal. Il supporto per la registrazione Dolby Vision e Log a 10-bit a 4K 60fps su tutte le lunghezze focali, e la partnership con ACES, garantiscono una riproduzione dei colori fedele e accurata, aprendo le porte alla creazione di contenuti di livello cinematografico.

La modalità Pro sia per le foto che per i video con istogramma, focus peaking e moltissime altre funzioni da fotocamera professionale, fanno di Xiaomi 15 Ultra uno dei migliori strumenti creativi di sempre.

Le fotocamere compatte, hanno un fascino particolare: sono strumenti pensati per catturare momenti speciali con un tocco di stile. Sono abbastanza piccole da essere portate ovunque, ma abbastanza potenti da catturare immagini di qualità sorprendente. Non vogliono sostituire le fotocamere professionali, ma offrono un'esperienza fotografica più immediata e spontanea.

Xiaomi, con il suo 15 Ultra, sembra aver colto questa essenza. Non è solo uno smartphone con una buona fotocamera, ma un vero e proprio strumento fotografico che offre la comodità di essere sempre in tasca. Scatta foto di alta qualità, pronte per essere condivise, ma offre anche la possibilità di lavorare in RAW e LOG per chi desidera un maggiore controllo creativo.

La fotografia computazionale, con i suoi algoritmi avanzati, permette di ottenere risultati sorprendenti anche in condizioni di luce difficili. E con la sua versatilità, grazie alle diverse lunghezze focali e alla possibilità di scattare macro, Xiaomi 15 Ultra è pronto a catturare qualsiasi soggetto.

Xiaomi 15 Ultra non è solo uno smartphone, ma un compagno creativo che permette di esprimere la propria passione per la fotografia in ogni momento, con la libertà e la spontaneità che solo una fotocamera compatta può offrire.

La fotocamera frontale di Xiaomi 15 Ultra non è stata trascurata. Con un sensore OmniVision OV32B da 32MP e lenti con apertura f/2.0 e FOV di 90°, offre una lunghezza focale equivalente a 21mm, ideale per selfie e videochiamate. La fotocamera frontale supporta la modalità ritratto con effetti bokeh regolabili e l'HDR per migliorare la qualità degli scatti in condizioni di luce difficili. Inoltre, può registrare video in 4K a 60fps e supporta la stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) per ridurre le vibrazioni.

Xiaomi HyperOS 2 per un ecosistema intelligente

Xiaomi 15 Ultra è uno dei primi due smartphone in Europa a essere equipaggiato con HyperOS 2, una nuova versione del sistema operativo basata su Android 15 che introduce importanti miglioramenti in termini di prestazioni, connettività e intelligenza artificiale. L'aggiornamento di Xiaomi ad HyperOS 2 si basa su tre pilastri fondamentali: Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect e Xiaomi HyperAI.

Trovate tutte le novità nel nostro articolo dedicato. Xiaomi ha promesso 4 anni di aggiornamenti software e 6 di patch di sicurezza, non raggiungendo i prodotti più longevi ma assicurando un supporto continuato e duraturo.

Conclusioni

Xiaomi 15 Ultra si conferma un cameraphone di altissimo livello, in grado di competere con le fotocamere compatte dedicate. Il sistema fotografico Leica di nuova generazione, le prestazioni elevate, il design raffinato e l'autonomia migliorata lo rendono un dispositivo completo e versatile. Ideale per chi cerca il massimo in termini di qualità fotografica e videografica, proprio per questo abbiamo deciso di dare a Xiaomi 15 Ultra il nostro Award come smartphone dalla miglior esperienza fotografica.

Il prezzo di fascia alta potrebbe rappresentare un ostacolo per molti utenti, ma per gli appassionati di fotografia che desiderano uno smartphone in grado di sostituire una fotocamera compatta, Xiaomi 15 Ultra rappresenta un investimento che vale la pena considerare.

Gli unici veri avversari che, a qualità di foto e video, lo riescono ad oggi a sfidare sono Oppo Find X8 Pro e Vivo X200 Pro. Ognuno ha i suoi pregi e difetti, sta poi a ognuno di voi decidere quale compromesso preferite.