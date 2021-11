Xiaomi: il successore del Mi Mix Fold arriverà più tardi del previsto

Xiaomi ha svelato questa primavera il suo primo modello di smartphone pieghevole, lo Xiaomi Mi Mix Fold, destinato tuttavia solo al mercato cinese. Gli occhi del mondo tecnologico sono ora puntati sull’evento previsto per dicembre, durante il quale l’azienda cinese dovrebbe presentare la sua nuova serie flagship Xiaomi 12 (senza più il prefisso “Mi”) e la MIUI 13 basata su Android 12. Non sarà questa l’occasione, tuttavia, per il lancio dell’erede del Mi Mix Fold.

A far trapelare la data d’uscita della seconda generazione dei foldable Xiaomi è Ross Young, analista e CEO dell’azienda Display Supply Chain Consultants (DSCC), in risposta a un tweet a proposito delle sorti di questo smartphone:

Spostando la data di lancio del successore del Mi Mix Fold al 2022, Xiaomi avrà così il tempo di concentrarsi innanzitutto sul nuovo sistema operativo e sulla compatibilità per il form factor degli smartphone pieghevoli, ma soprattutto di riparare alle debolezze del primo modello di Mi Mix Fold.

Il primo foldable di casa Xiaomi, presentato nel mese di marzo 2021 in occasione dell’evento Spring 2021 New Product Launch, offriva infatti sulla carta il meglio delle innovazioni della casa orientale, che univano un doppio display sulla scia del Galaxy Z Fold 3 a un sensore fotografico con lente liquida da 108, in grado di riunire in un’unica lente diversi tipi di scatto.

Purtroppo però la prima generazione di foldable dell’azienda risentiva ancora di alcuni compromessi che lo rendevano meno appetibile rispetto ai competitor: per esempio il display interno da 8 pollici supportava una frequenza di aggiornamento dello schermo a soli 60Hz.

In base alle indiscrezioni trapelate sul successore del Mi Mix Fold, il nuovo foldable di casa Xiaomi dovrebbe mantenere un form factor simile ma montare a bordo, proprio come il Galaxy Z Fold 3, un display interno con refresh rate massimo di addirittura 120Hz e una fotocamera under-display, così da sfruttare al massimo le potenzialità dell’ampio schermo.