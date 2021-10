Xiaomi 12: basta immaginarlo, eccolo dal vivo!

Si parla spesso di Xiaomi 12 con in allegato varie foto (o render) che provano ad immaginare come sarà. Ora è finito il tempo dell’immaginazione ed si inizia a passare alla realtà.

Si perché le ultime immagini condivise su Twitter da stufflistings affermano che quello mostrato sia proprio il prossimo smartphone flagship del produttore cinese.

Gli scatti sono stati realizzati all’interno di una metropolitana ed inquadrano uno smartphone coperto da una quasi totale custodia nera (come questa) che è solita calzare su dispositivo sotto embargo. Questi prodotti sono generalmente ritenuti sotto fase di test e non devono essere assolutamente rivelati in chiaro al pubblico.

Sembrerebbe che lo smartphone sia più stretto e lungo del modello della generazione precedente, è possibile che Xiaomi abbia scelto un nuovo form factor a 21:9 come gli smartphone Sony?

C’è da dire che la custodia è molto invasiva e potrebbe essere la responsabile di questa visualizzazione distopica. Insomma, il form factor potrebbe essere il medesimo di sempre ma in un certo senso viziato in queste immagini. Non si è optato per una fotocamera frontale sotto al display come Mi Mix 4 ma si è scelta una soluzione classica ottimizzandone però ancora di più il diametro.

Xiaomi 12 sarà probabilmente il primo smartphone ad avere installato lo Snapdragon 898, il SoC sarà realizzato a 4 nm. Ci saranno varie configurazioni che si spingeranno fino a 12 GB di RAM con 512 GB di memoria di archiviazione non espandibile. Inoltre dovrebbe esserci un mostruosa ricarica cablata a 120 W e una ricarica Wireless a 50 W.

Infine, per quanto riguarda il lancio del prodotto, lo si aspetta nei primi mesi del 2022 con la finestra di febbraio sempre più probabile. La precedente generazione è stata presentata negli ultimi giorni del 2020 in Cina mentre in Italia esattamente due mesi dopo, a febbraio.