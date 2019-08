Xiaomi Mi Band 5 è già in fase di sviluppo

A confermarlo il CEO di Huami, azienda cinese a cui Xiaomi ha affidato la produzione della Mi Band 5. Commercializzazione prevista entro la fine del 2020.

Nonostante la Mi Band 4 sia arrivata sul mercato da appena un paio di mesi, Xiaomi è già a lavoro sulla Mi Band 5. La conferma arriva da Huang Wang, CEO di Huami, azienda incaricata della realizzazione della smart band. La commercializzazione del nuovo modello avverrà, indicativamente, entro la fine del 2020, ma quasi sicuramente arriverà sul mercato verso la metà del prossimo anno, com’è ormai tradizione per questo prodotto.

Per adesso non ci sono notizie circa le caratteristiche della Mi Band 5. Difficile, allo stato attuale, ipotizzare le migliorie che Xiaomi potrebbe apportare a un prodotto che, sin dalla sua prima generazione, ha rappresentato un vero e proprio successo commerciale per l’azienda cinese. Merito soprattutto dell’eccellente rapporto qualità/prezzo, con la Mi Band 4 che è arrivata ufficialmente in Europa a 34,99 euro: una cifra difficilmente contrastabile dalla concorrenza.

Staremo a vedere se anche la Mi Band 5 si rivelerà o meno un successo commerciale. Non dovremmo trovarci di fronte a una rivoluzione tecnica, bensì a un’evoluzione di quanto di buono già visto con la Mi Band 4. In ogni caso, nei prossimi mesi verranno certamente resi noti nuovi dettagli, che ci permetteranno di iniziare a costruire l’identikit della nuova smart band targata Xiaomi.