Rimettiti in forma con OPPO Band 2, è in sconto del -29%!

Feste finite e volete rimettervi in forma? Allora quelo che vi serve è una smartband, ovvero un dispositivo indossabile che, ad un prezzo decisamente contenuto, vi possa offrire le funzioni tipiche di uno smartwatch, oltre che il monitoraggio della vostra attività sportiva. Ebbene, un ottimo prodotto, in tal senso, è certamente la OPPO Band 2 by Oppo, una smartband dall'aspetto elegante e dalle tante funzioni, originariamente venduta al prezzo di 69,99€, ed oggi in sconto del 29%, e quindi acquistabile a soli 49,99€!

OPPO Band 2, chi dovrebbe acqusitarla?

Un piccolo ma piacevole affare che, certamente, suggeriamo di cogliere al volo qualora siate degli sportivi o, semplicemente, delle persone che vogliono rimettersi in sesto con l'arrivo del nuovo anno. In tal senso, infatti, troverete in questa smartband una compagna ideale per le vostre attività di fitness, offrendovi più di 100 attività sportive monitorabili, tra cui non mancano le attività in acqua, come il nuoto, visto che parliamo di un fitness tracker che può essere immerso anche in acqua, e fino ad una profondità di 50 metri!

Oltre le mere modalità di allenamento, OPPO Band 2 dispone, inoltre, di una buona gamma di sensori per il monitoraggio della salute e dell'attività fisica, capaci di restituirvi metriche precise e puntuali relative al vostro impegno ed al lavoro del vostro corpo, monitorando accuratamente il battito cardiaco e l'ossigenazione del sangue (SpO2).

Dulcis in fundo, parliamo di una smartband dalle prestazioni della batteria più che buone, con oltre una settimana di attività con una sola ricarica, e con una ricarica rapida VOOC, che garantisce un'intera giornata di utilizzo con soli 5 minuti di ricarica!

In sintesi, parliamo di una scelta eccellente per chiunque cerchi una smartband completa e dal prezzo abbordabile e, per questo, vi suggeriamo di approfittare subito dell'offerta messa in campo da Amazon, visitando subito la pagina del portale dedicata al prodotto, dove potrete anche consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche tecniche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!