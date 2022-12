Prevista per la prossima gamma di device Xiaomi, MIUI 14 potrebbe risultare meno completa e performante sui modelli più economici.

Non è un segreto che ogni volta che avviene un update di grosso calibro c’è qualche utente che lamenta l’assenza di alcune funzionalità o, più in generale, qualche cambiamento non gradito. Come tutti, anche Xiaomi non sembra fare differenza al riguardo: MIUI 14 risulterebbe mancare di alcuni elementi a seconda dello smartphone: le “assenze” colpiranno principalmente i modelli che non rientrano nella fascia top gamma.

Nello specifico è già noto che MIUI 14 presenterà alcune limitazioni. Limitazioni che, per esattezza, andranno ad interessare principalmente i device che non sono di ultima generazione. Relativamente all’ultima iterazione del software, Xiaomi si sarebbe concentrata in particolare sull’ottimizzazione, introducendo una serie di funzione atte a migliorare l’esperienza generale di utilizzo come ad esempio l’eliminazione della pubblicità e la forte riduzione del software pre-installato.

A proposito di questo ultimo punto, parrebbe che MIUI 14 includerà solo otto app che non potranno essere disinstallate, mentre su tutto il resto l’utente sarà libero di agire come preferirà. Tuttavia questa, gradita novità riguarderà solo gli smartphone rilasciati dopo ottobre 2022 che avranno già MIUI 14 installato. E MIUI 14 tratterà in maniera diversa anche i modelli più performanti: solo i device che montano quelli che, al momento, sono i chipset di top gamma potranno infatti usufruire di una delle novità introdotte con MIUI 14: Photon Engine, il nuovo sistema software che permetterà di migliorare le prestazioni e ridurre i consumi dello smartphone.

Nello specifico Photon Engine sarà presente sui modelli che montano Snapdragon 8 Gen 1, 8+ Gen 1 e 8 Gen 2. Stiamo quindi parlando di Xiaomi 13, 13 Pro, 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12T Pro, MIX Fold 2, Redmi K50 Ultra, K50 Gaming e POCO F4 GT. Abbastanza intuitivamente questa scelta sembra essere dettata dal fatto che sia necessaria, come requisito base, la possibilità di avere determinate prestazioni per far girare a dovere il software.

Più allargata sarà la possibilità di utilizzare la feature di estrazione del testo, ovvero la capacità di individuare elementi testuali nelle immagini della galleria e poterle poi copiare e incollare altrove. Questa capacità dovrebbe essere disponibile anche negli smartphone che montano i meno performanti Snapdragon serie 7, serie 8 e MediaTek Helio G80