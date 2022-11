Con una mossa in linea con quanto visto in precedenza, Xiaomi ha deciso di rimuovere le pubblicità dai propri device.

In maniera simile a quanto si vede con altre case produttrici (come, ad esempio, Samsung) la casa cinese permetteva di mostrare pubblicità all’interno dell’interfaccia di alcune app installate nei propri device: un modo semplice, ed efficace, per aumentare gli introiti.

Le pubblicità non colpivano in modo egualitario né le app né i mercati: ad esempio sono più frequenti nel mercato indiano e riguardano principalmente app come Mi Browser o Mi Video

Ma a breve la cosa, con il nuovo aggiornamento software previsto potrebbe cambiare. In meglio.

Stando a quanto riportato da MyDrivers, con il rilascio della MIUI 14,che potrebbe arrivare per fine 2022, Xiaomi avrebbe infatti intenzione di eliminare del tutto la presenza di pubblicità sui propri smartphone.

Apparentemente illogica come scelta (del resto, come detto, permetteva di incassare senza quasi fare nulla) dietro questa decisione c’è un motivo tanto semplice quanto fondamentale: rendere i suoi prodotti più interessanti agli occhi degli acquirenti.

La presenza di pubblicità è infatti un elemento poco gradito agli users. A dirla tutta esiste una procedura che permette di non visualizzarla ma non tutti gli utenti ne sono a conoscenza e, per di più, è un’operazione macchinosa da effettuare.

Ma le novità introdotte dall’aggiornamento non si limiterebbero solo a questo: MIUI dovrebbe ridurre sensibilmente il bloatware e le applicazioni preinstallate: altra grande fonte di scontento tra gli utenti, erano già state ridotte da Xiaomi con il rilascio di MIUI 12. Xiaomi sembra fortemente intenzionata quindi a creare un’esperienza quanto più positiva nei propri utenti.

Siamo onestamente curiosi di vedere se, da parte loro, i consumatori reagiranno in maniera positiva alla notizia: già oggi, stando al rapporto Canalys, Xiaomi è tra i primi vendor a livello italiano ed Europeo; questa mossa le permetterà di arrivare in cima alla classifica?