In arrivo il 1 dicembre assieme ai nuovi flagship Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, la nuova versione di sistema operativo del brand cinese verrà presto rilasciata per tantissimi dispositivi già in commercio. La MIUI 14 sarà basata su Android 13 per i prodotti più recenti e su Android 12 per quelli un po’ più vecchi che però non verranno abbandonati, in perfetta tradizione Xiaomi.

Quali Xiaomi, Redmi e Poco saranno aggiornati? E, soprattutto, quando verrà rilasciato l’aggiornamento?

Secondo quanto condiviso dal sito cinese MyDrivers, la MIUI 14 potrebbe non includere annunci pubblicitari perché l’azienda vuole rendere il sistema operativo più attraente per gli utenti. Sempre stando alla fonte, la MIUI 14 si concentrerà sull’eliminazione del bloatware e delle app preinstallate. Xiaomi si è già impegnata molto in questo senso con la MIUI 13.

Come comunicato da Jin Fan, responsabile dello sviluppo del software in questione, la MIUI 14 punterà su quattro pilastri principali:

Meno app preinstallate nel sistema

Più funzioni pratiche

Un nuovo linguaggio di design

Un’esperienza di sistema più fluida e stabile

Le app preinstallate potranno essere ridotte a sole otto, se i rumor saranno confermati. Gli utenti potranno scegliere di eliminare alcune app preinstallate, lasciando solo quelle rilevanti come chiamate, messaggi di testo, orologio, app store e così via.

La MIUI 14 promette di offrire un’esperienza utente nuova, fluida ed efficiente. Il programma MIUI 14 per gli early adopters è già iniziato in Cina.

Quali smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 14?

Al momento la MIUI 14 è disponibile solamente ad un numero limitato di utenti in Cina ed in versione beta. Il lancio ufficiale dell’interfaccia avverrà molto presto ed il rilascio dell’aggiornamento avverrà in modo graduale nelle settimane successive. Quelli elencati qui di seguito dovrebbero essere gli smartphone (ed i tablet) che verranno ufficialmente aggiornati.

Xiaomi

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50S

Redmi K50S Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 (India)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

POCO