Lo Xiaomi POCO X7 Pro è in offerta su Amazon a soli 279,90€ invece di 329,90€. Questo smartphone vi conquisterà con il suo potente processore D8400-Ultra, una generosa batteria da 6.000mAh con ricarica HyperCharge da 90W e 12GB di RAM e 512GB di storage a 279,90€. La fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica, la certificazione IP68 e le funzioni AI rendono questo dispositivo un'occasione imperdibile per chi cerca performance flagship a un prezzo accessibile.

Prodotto in caricamento

POCO X7 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi POCO X7 Pro è l'alleato ideale per chi cerca prestazioni da flagship a un prezzo accessibile. Vi conquisterà se siete appassionati di fotografia mobile grazie alla fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica e alle funzioni AI che garantiscono scatti professionali in ogni condizione, dalla modalità ritratto ai video in 4K. La generosa memoria di 12GB di RAM e 512GB di storage vi permetterà di gestire multitasking intenso e archiviare migliaia di foto e video senza compromessi. Con la certificazione IP68, questo smartphone è perfetto anche per chi ha uno stile di vita attivo e necessita di un dispositivo resistente ad acqua e polvere.

Se l'autonomia è la vostra priorità, la batteria da 6.000mAh vi accompagnerà per intere giornate di utilizzo intenso, mentre la ricarica HyperCharge da 90W vi restituirà energia in pochi minuti quando necessario. Il processore Dimensity 8400-Ultra rappresenta una scelta eccellente per gamer mobile e creatori di contenuti che richiedono fluidità estrema e zero rallentamenti. A soli 279,90€ con uno sconto del 15%, questo dispositivo soddisfa le esigenze di chi vuole tecnologia all'avanguardia senza svuotare il portafoglio, rendendolo particolarmente appetibile per studenti, professionisti digitali e tech enthusiast attenti al rapporto qualità-prezzo.

Il POCO X7 Pro è lo smartphone che vi sorprenderà per le sue prestazioni da top di gamma. Dotato del potente processore D8400-Ultra e di ben 12GB di RAM con 512GB di storage, vi garantirà fluidità in ogni situazione. La fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica catturerà ogni vostro momento, mentre il display di ultima generazione offre una visibilità perfetta in qualsiasi condizione di luce. La certificazione IP68 vi protegge da acqua e polvere.

Vedi offerta su Amazon