Sconti record BLUETTI! Fino al 73% e regali imperdibili

L'inverno è alle porte, le bollette del riscaldamento salgono e le temperature scendono. Non c'è momento migliore per prendere il controllo dei costi dell'elettricità con l'energia pulita. Per fortuna, il Black Friday di BLUETTI è ufficialmente iniziato, portando con sé sconti fino al 73% su power station portatili e batterie domestiche. La promozione è attiva fino al 1° dicembre.

Ricorda che puoi ottenere un ulteriore 5% di sconto sul sito ufficiale BLUETTI usando il codice esclusivo BLUETTITSH

La novità: la batteria B500K e il regalo AC300

Il vero protagonista delle offerte è il lancio della nuova batteria di espansione B500K, la soluzione più conveniente per aumentare la capacità di backup di camper e abitazioni.

Anziché acquistare un sistema completamente nuovo, gli utenti BLUETTI possono potenziare il loro storage di backup con questa nuova batteria da 5.120Wh. La B500K è estremamente versatile! Funziona con le attuali e future power station BLUETTI, inclusi AC300, Apex 300, AC500, AC200L e AC200Max, e può persino essere combinata con altre batterie BLUETTI.

Il prezzo di lancio della B500K è di 2.199€. Ma c'è di più:

È possibile ottenere un ulteriore 6% di sconto usando il codice B500KIT .

. Offerta a tempo e stock limitato: i primi 450 ordini della B500K riceveranno una AC300 in omaggio.

Insieme, la combo AC300 + B500K eroga 3.000W di potenza (con picco a 6.000W), sufficiente per alimentare frigoriferi, riscaldatori e la maggior parte degli elettrodomestici essenziali. Grazie allo sconto e al prezzo di lancio, il costo per wattora scende a soli 0.40€/Wh, rendendola una delle soluzioni energetiche più convenienti sul mercato. Affrettati per non perdere l'AC300 gratuita!

Altre offerte BLUETTI per il Black Friday

Apex 300 a 1.699€

L'Apex 300 è la power station più versatile, progettata per adattarsi sia alle esigenze energetiche domestiche che a quelle della vita off-grid. La sua capacità di partenza è di 2.764,8Wh e offre un'uscita di 3.840W. Il suo punto di forza è la scalabilità: può espandersi enormemente, arrivando fino a 54kWh e 11,52kW, rendendola ideale per un backup completo di tutta la casa. Inoltre, grazie alla modalità di lavoro "Time of Use", è possibile immagazzinare elettricità dalla rete nelle ore più economiche per abbattere le bollette.

L'Apex 300 è in offerta al prezzo più basso di sempre a 1.699€. Si ricarica velocemente dalla presa a muro, raggiungendo il 100% in soli 65 minuti. Può anche trasformarsi in un setup solare ad alta efficienza collegandosi a SolarX 4K e Hub D1, catturando fino a 19,2kW di energia solare per le abitazioni isolate. Vanta un basso autoconsumo, il più ridotto del settore, pari a soli 20W.

Vedi offerta

Elite 100 V2 a 499€

L'Elite 100 V2 è l'evoluzione del popolare modello AC180, migliorato con maggiori capacità per i campeggiatori e gli amanti dei viaggi. È una power station portatile che offre 1.800W di potenza (con capacità di sollevamento a 2.700W) e una capacità di 1.024Wh. Nonostante la sua potenza, è estremamente compatta: con i suoi 11,5 kg, risulta il 35% più piccola e il 30% più leggera rispetto al modello precedente. Dispone di 9 prese versatili, perfette per alimentare con facilità caffettiere, TV e bollitori.

L'Elite 100 V2 è disponibile al suo prezzo più basso di sempre a 499€. È pensata per durare, offrendo oltre 4.000 cicli di ricarica. La ricarica solare è raddoppiata fino a 1.000W e può completarsi in soli 70 minuti, ideale per le escursioni. Per la massima sicurezza dei tuoi dispositivi, include una funzione UPS rapida di 10ms.

Vedi offerta

Elite 30 V2

L'Elite 30 V2 è la power station entry-level ideale per chi cerca un backup per dispositivi sensibili o per alimentare un campeggio minimalista. È estremamente leggera con un peso di soli 4,3 kg per il trasporto con una sola mano. Ha una capacità di 288Wh e offre 600W di uscita con un picco di 1.500W.

Questa potenza è più che sufficiente per ricaricare telefoni e console, o persino per far funzionare un piccolo ventilatore o un mini-frigo durante brevi gite. La funzione UPS da 10ms è fondamentale per mantenere computer e dispositivi sensibili online in caso di interruzioni di corrente. L'Elite 30 V2 è in offerta a 199€.

Vedi offerte su BLUETTI