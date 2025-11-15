Sconti record BLUETTI! Fino al 73% e regali imperdibili

L'inverno è alle porte, le bollette del riscaldamento salgono e le temperature scendono. Non c'è momento migliore per prendere il controllo dei costi dell'elettricità con l'energia pulita. Per fortuna, il Black Friday di BLUETTI è ufficialmente iniziato, portando con sé sconti fino al 73% su power station portatili e batterie domestiche. La promozione è attiva fino al 1° dicembre.
Ricorda che puoi ottenere un ulteriore 5% di sconto sul sito ufficiale BLUETTI usando il codice esclusivo BLUETTITSH
La novità: la batteria B500K e il regalo AC300
Il vero protagonista delle offerte è il lancio della nuova batteria di espansione B500K, la soluzione più conveniente per aumentare la capacità di backup di camper e abitazioni.
Anziché acquistare un sistema completamente nuovo, gli utenti BLUETTI possono potenziare il loro storage di backup con questa nuova batteria da 5.120Wh. La B500K è estremamente versatile! Funziona con le attuali e future power station BLUETTI, inclusi AC300, Apex 300, AC500, AC200L e AC200Max, e può persino essere combinata con altre batterie BLUETTI.
Il prezzo di lancio della B500K è di 2.199€. Ma c'è di più:
- È possibile ottenere un ulteriore 6% di sconto usando il codice B500KIT.
- Offerta a tempo e stock limitato: i primi 450 ordini della B500K riceveranno una AC300 in omaggio.
Insieme, la combo AC300 + B500K eroga 3.000W di potenza (con picco a 6.000W), sufficiente per alimentare frigoriferi, riscaldatori e la maggior parte degli elettrodomestici essenziali. Grazie allo sconto e al prezzo di lancio, il costo per wattora scende a soli 0.40€/Wh, rendendola una delle soluzioni energetiche più convenienti sul mercato. Affrettati per non perdere l'AC300 gratuita!
Altre offerte BLUETTI per il Black Friday
Apex 300 a 1.699€
L'Apex 300 è la power station più versatile, progettata per adattarsi sia alle esigenze energetiche domestiche che a quelle della vita off-grid. La sua capacità di partenza è di 2.764,8Wh e offre un'uscita di 3.840W. Il suo punto di forza è la scalabilità: può espandersi enormemente, arrivando fino a 54kWh e 11,52kW, rendendola ideale per un backup completo di tutta la casa. Inoltre, grazie alla modalità di lavoro "Time of Use", è possibile immagazzinare elettricità dalla rete nelle ore più economiche per abbattere le bollette.
L'Apex 300 è in offerta al prezzo più basso di sempre a 1.699€. Si ricarica velocemente dalla presa a muro, raggiungendo il 100% in soli 65 minuti. Può anche trasformarsi in un setup solare ad alta efficienza collegandosi a SolarX 4K e Hub D1, catturando fino a 19,2kW di energia solare per le abitazioni isolate. Vanta un basso autoconsumo, il più ridotto del settore, pari a soli 20W.
Elite 100 V2 a 499€
L'Elite 100 V2 è l'evoluzione del popolare modello AC180, migliorato con maggiori capacità per i campeggiatori e gli amanti dei viaggi. È una power station portatile che offre 1.800W di potenza (con capacità di sollevamento a 2.700W) e una capacità di 1.024Wh. Nonostante la sua potenza, è estremamente compatta: con i suoi 11,5 kg, risulta il 35% più piccola e il 30% più leggera rispetto al modello precedente. Dispone di 9 prese versatili, perfette per alimentare con facilità caffettiere, TV e bollitori.
L'Elite 100 V2 è disponibile al suo prezzo più basso di sempre a 499€. È pensata per durare, offrendo oltre 4.000 cicli di ricarica. La ricarica solare è raddoppiata fino a 1.000W e può completarsi in soli 70 minuti, ideale per le escursioni. Per la massima sicurezza dei tuoi dispositivi, include una funzione UPS rapida di 10ms.
Elite 30 V2
L'Elite 30 V2 è la power station entry-level ideale per chi cerca un backup per dispositivi sensibili o per alimentare un campeggio minimalista. È estremamente leggera con un peso di soli 4,3 kg per il trasporto con una sola mano. Ha una capacità di 288Wh e offre 600W di uscita con un picco di 1.500W.
Questa potenza è più che sufficiente per ricaricare telefoni e console, o persino per far funzionare un piccolo ventilatore o un mini-frigo durante brevi gite. La funzione UPS da 10ms è fondamentale per mantenere computer e dispositivi sensibili online in caso di interruzioni di corrente. L'Elite 30 V2 è in offerta a 199€.