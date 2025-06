Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia alta che offra anche un valore aggiunto concreto, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per voi. Il nuovo Galaxy S25 Edge, infatti, è protagonista di una promozione davvero allettante: acquistandolo, riceverete in regalo un Galaxy Book 4 con processore Intel Core i3, un notebook del valore commerciale di 700€. Si tratta di un’offerta che va ben oltre il semplice sconto, proponendovi un pacchetto tecnologico completo che vi consente di aggiornare contemporaneamente sia il comparto mobile che quello informatico personale o professionale.

Galaxy S25 Edge + Galaxy Book 4, perché approfittarne?

Ma i vantaggi non finiscono qui: acquistando il Galaxy S25 Edge attraverso Mediaworld, avrete modo di risparmiare ancora di più. Gli iscritti al programma fedeltà MV Club potranno infatti beneficiare di uno sconto aggiuntivo sul prezzo del dispositivo, ottenendo così un doppio risparmio. Da una parte il costo ridotto dello smartphone, dall’altra una riduzione aggiuntiva al carrello: un'accoppiata che rende questa promozione conveniente per chi desidera investire in tecnologia di qualità senza dover sostenere spese eccessive.

Il Galaxy S25 Edge, già noto per le sue prestazioni elevate, il display curvo di ultima generazione e le funzionalità avanzate, diventa quindi ancora più interessante all'interno di questo contesto promozionale. Grazie a questa iniziativa, potrete dotarvi di uno dei dispositivi più avanzati sul mercato e, al contempo, ricevere un laptop ideale per lo studio, il lavoro o l’intrattenimento. Il Galaxy Book 4 in versione Intel Core i3 rappresenta un ottimo strumento per la produttività quotidiana e arricchisce ulteriormente il valore complessivo dell’offerta.

Vi invitiamo a non perdere tempo, perché la promozione sarà valida solo fino al 30 giugno. Avete dunque a disposizione un periodo limitato per approfittare di questa opportunità esclusiva. Se stavate valutando un upgrade del vostro smartphone o avevate bisogno di un nuovo notebook, ora potete ottenere entrambi con un solo acquisto e con un significativo risparmio. Una proposta che unisce convenienza e innovazione, pensata per voi che cercate sempre il massimo dalla tecnologia.

Vedi offerta